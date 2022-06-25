В укриттях промзони залишаються цивільні – голова ВЦА Сєвєродонецька

Керівник військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецька Олександр Стрюк прокоментував в ефірі національного телемарафону ситуацію в місті 25 червня.

«Ситуація досить складна, наші військові мали відійти на більш укріплені оборонні позиції, які дозволять у подальшому вести оборону і збережуть життя нашим військовим, але, на жаль, міста майже не залишилося», – сказав Стрюк.

На питання щодо промзони Сєвєродонецька, яка досі перебуває під російськими обстрілами, очільник адміністрації повідомив, що в її укриттях залишаються люди.

«Це ті люди, які, на жаль, не виїхали за якимись своїми переконаннями, залишилися на своєму підприємстві, на якому пройшли свій трудовий шлях і вважали, що це найбільш захищене місце. Тому до завершення бойових дій будуть перебувати в сховищах», – прокоментував він.

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За словами Стрюка, російські війська не взяли Сєвєродонецьк в блокаду – всі військові підрозділи «мали відійти на більш укріплені позиції», відтак оточення не вдалося.

24 червня голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що захисники Сєвєродонецька отримали команду відходити на нові позиції.

Водночас в ефірі проєкту Радіо Свобода Радіо Донбас.Реалії голова Гірської військової адміністрації Олексій Бабченко повідомив, що всі населені пункти Гірської громади Луганщини (район Золотого та Гірського) на сьогодні окуповані Росією.

Після тривалої оборони, яка тривала з перших днів повномасштабного наступу, українські підрозділи ухвалили оперативне рішення про відхід, щоб не потрапити в оточення.