Російське командування могло замінити командувача Південного округу Дворнікова – британська розвідка

Україна може перегруповувати свою оборону в Луганській області – про це йдеться в коментарі Міністерства оборони Великої Британії на основі даних розвідки.

«Україна, ймовірно, перегруповує свою оборону в секторі Сєвєродонецька та Лисичанська, поки російські збройні підрозділи продовжують повзучий наступ на південний рубіж цієї ділянки наступу», – йдеться в повідомленні.

Також відомство наводить дані, за якими російське найвище військове командування «з високою ймовірністю» замінило кількох ключових генералів на війні проти України.

В тому числі йдеться про командувача повітряних військ генерала-полковника Андрія Сердюкова та командувача Південним військовим округом генерала армії Олександра Дворнікова.

«Дворніков також, ймовірно, певний час виконував обов’язки загального операційного командувача. Командування Південним військовим округом, скоріш за все, передали генералу-полковнику Сергію Суровікіну, поки ПВО продовжує виконувати центральну роль у наступі Росії на Донбасі. Протягом більш ніж 30 років кар’єра Суровікіна була позначена звинуваченнями в корупції та жорстокості», – зазначає британська розвідка.

Російська сторона не заявляла публічно про таку заміну.

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На початку червня голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай заявив, що командувач російського наступу на Донбасі генерал Олександр Дворніков «отримав задачу до 10 червня або захопити повністю Сєвєродонецьк, або перерізати повністю трасу Лисичанськ – Бахмут і взяти її під контроль».

Водночас Гайдай заявив про відхід Збройних сил із Сєвєродонецька лише 24 червня.

Після тривалої оборони, яка тривала з перших днів повномасштабного наступу, українські підрозділи ухвалили оперативне рішення про відхід, щоб не потрапити в оточення.