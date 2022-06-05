У Сєвєродонецьку тривають бої, місто «поділене навпіл» – Гайдай

Протягом останніх двох днів українські війська відтісняють російські з захоплених районів Сєвєродонецька – про це заявив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай 5 червня в ефірі національного телемарафону.

Він назвав неправдивими заяви в інформаційному просторі Росії про те, що її війська нібито повністю контролюють місто.

«Була дійсно важка ситуація, я про це говорив, дійсно росіяни контролювали процентів 70 міста, але протягом останніх двох днів їх відкинули, місто зараз поділене умовно навпіл, вони вже бояться так вільно ходити містом... Мені здається, вони самі повірили в свою пропаганду, тому що за останні кілька днів вони втратили велику кількість особистого складу, плюс наші хлопці взяли людей вісім полонених», – розповів Гайдай.

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За його даними, командувач російського наступу на Донбасі генерал Олександр Дворніков «отримав задачу до 10 червня або захопити повністю Сєвєродонецьк, або перерізати повністю трасу Лисичанськ – Бахмут і взяти її під контроль».

«Тому зараз величезна кількість сил, все, що в них було, всі резерви, були кинуті на виконання саме цих двох задач», – додав він.

Гайдай також повідомив, що протягом ночі на 5 червня російські війська випустили близько 30 снарядів по гуманітарному штабу в Лисичанську, він повністю зруйнований.

За даними Генерального штабу ЗСУ на ранок 5 червня, російські війська продовжують штурм Сєвєродонецька, вони контролюють східну частину міста.