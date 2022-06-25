Голова ВЦА: Сєвєродонецьк «повністю під окупацією», війська РФ призначили «коменданта»

Сєвєродонецьк перебуває під російською окупацією, загарбники призначили свого «коменданта», повідомив керівник військово-цивільної адміністрації міста Олександр Стрюк.

«Місто – повністю вже під окупацією РФ. Вони намагаються наводити свої порядки, призначили якогось «коменданта» міста, він намагається зібрати якийсь «актив»… Місто настільки знищене, що людям важко буде справлятися з цією ситуацією. Будемо сподіватися, що якомога швидше місто повернеться під контроль України», – сказав Стрюк в ефірі телемарафону ввечері 25 червня.

За словами Стрюка, виїхати з Сєвєродонецька зараз можна лише в бік окупованої території.

Цивільним людям, які більше ніж три місяці ховалися в укриттях «Азоту», необхідна психологічна допомога, вони вже почали виходити з укриття, «з ними знімають пропагандистські ролики», повідомив голова ВЦА.

На уточнювальне запитання він відповів, що українські військові відійшли на більш підготовлені позиції. Куди саме – не уточнив.

Раніше в Генштабі ЗСУ повідомили, що російські війська після відведення підрозділів українських військ закріплюються в районах населених пунктів Сєвєродонецьк, Сиротине, Воронове і Борівське на Луганщині.

24 червня голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що захисники Сєвєродонецька отримали команду відходити на нові позиції.

У Міністерстві оборони США вважають, що виводячи сили з Сєвєродонецька на Луганщині, українські військові займають позицію, в якій зможуть краще тримати оборону.