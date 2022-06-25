Путін: Росія надасть Білорусі ракетні комплекси «Іскандер-М»

Росія надасть своєму союзнику Білорусі ракетні комплекси «Іскандер-М», заявив президент Росії Володимир Путін під час зустрічі з Олександром Лукашенком.

У виступі 25 червня Путін заявив, що поставка систем озброєння відбудеться протягом кількох місяців.

«Іскандер-М» – мобільний керований ракетний комплекс із дальністю дії до 500 кілометрів.

Путін і Лукашенко зустрілися в Санкт-Петербурзі з нагоди 30-річчя встановлення дипломатичних відносин між двома країнами.

Переговори відбуваються після того, як у ніч на 25 червня територію України, за даними військового командування, «масовано обстріляли» ракетами, випущеними у тому числі з території Білорусі.

У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони заявили, що нічні ракетні удари з території Білорусі є «масштабною провокацією» Росії з метою втягнення Білорусі як безпосереднього учасника у війну проти України.

Білорусь не є безпосереднім учасником повномасштабної війни в Україні, але надає матеріально-технічну підтримку російському вторгненню, яке почалося 24 лютого, коли частина російських військ увійшла в Україну через білоруський кордон.

Західні країни запровадили проти Білорусі, як і проти Росії, фінансові санкції, що постійно збільшуються, у відповідь на війну проти України і через сприяння Мінська російському вторгненню.

Вночі і рано-вранці 25 червня по всій території України лунали сирени повітряної тривоги. Зокрема, на Житомирщині внаслідок ракетного удару загинув військовий, ще один був поранений. На Львівщині постраждали четверо людей. Внаслідок обстрілів Дніпропетровщини постраждала одна жінка.