Війська РФ завдали 2 ракетні удари по Рівненській області – голова ОВА

Російські військові завдали ракетного удару по Рівненській області, повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Коваль.

«Завдано два ракетних удари по об’єктах цивільної інфраструктури. Попередньо – без жертв. Виїхав на місце події», – написав голова ОВА у телеграмі ввечері 25 червня.

Подробиць він не навів, пообіцяв надати їх пізніше.

У ніч на 25 червня територію України, за даними військового командування, «масовано обстріляли» ракетами, випущеними у тому числі з території Білорусі.

У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони заявили, що нічні ракетні удари з території Білорусі є «масштабною провокацією» Росії з метою втягнення Мінська як безпосереднього учасника у війну проти України.

Вночі і рано-вранці 25 червня по всій території України лунали сирени повітряної тривоги. Зокрема, на Житомирщині внаслідок ракетного удару загинув військовий, ще один був поранений. На Львівщині постраждали четверо людей. Внаслідок обстрілів Дніпропетровщини постраждала одна жінка.