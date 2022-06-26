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Росія збільшує військову присутність у Білорусі – ГУР

Президент Росії Володимир Путін (л) під час зустрічі 25 червня з Олександром Лукашенком заявив, що Росія надасть своєму союзнику – Білорусі ракетні комплекси «Іскандер-М» (фото архівне)

Головне управління розвідки Міністерства оборони України заявляє 26 червня, що керівництво установ та організацій Гомельської області Білорусі попереджені про ймовірність повернення підрозділів ЗС РФ.

«Одночасно росіяни планують нарощування чисельності оперативно-тактичної авіації на території Білорусі. Офіційно – для проведення спільного патрулювання повітряного простору в рамках спільного навчально-бойового центру підготовки авіаційних підрозділів та підрозділів ППО. Для цього запланований переліт 10 літаків на аеродром Барановичі», – йдеться у повідомленні.

Також з 22 червня на території Гомельської області Білорусі тривають мобілізаційні навчання, зауважують у ГУР МО.

«Натомість анонсовані раніше у білоруських ЗМІ заняття з бойової підготовки з резервістами не проводяться. Самих резервістів наразі використовують для проведення господарських робіт», – додали в українській розвідці.

Напередодні представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький в інтерв’ю «РБК – Україна заявив, що чисельність білоруських військових підрозділів, які на ротаційній основі перебувають поблизу кордонів України, складає 4-6 тисяч осіб.

Також, за його словами, у країні перебуває 1,5 тисячі особового складу російських підрозділів – повітряний компонент, протиповітряна оборона, підрозділи спеціального призначення і ракетних військ.

За словами Скібіцького, армія Білорусі не здатна здійснити наступ на Україну самостійно без участі РФ, але Кремль тримає у резерві третину своїх БТГр.

Він додав, що зараз окремі підрозділи спецпризначення Росії разом із підрозділами сил спеціальних операцій Білорусі проводять спільні навчання, зокрема, з відпрацювання дій на території України.

Перед тим в ГУР заявили, що нічні ракетні удари 25 червня по Україні з території Білорусі є «масштабною провокацією» Росії з метою втягнення Мінська як безпосереднього учасника у війну проти України.

Після цих обстрілів президент Росії Володимир Путін під час зустрічі з Олександром Лукашенком заявив, що Росія надасть своєму союзнику – Білорусі ракетні комплекси «Іскандер-М» – мобільний керований ракетний комплекс із дальністю дії до 500 кілометрів.

Білорусь не є безпосереднім учасником повномасштабної війни в Україні, але надає матеріально-технічну підтримку російському вторгненню, яке почалося 24 лютого, коли частина російських військ увійшла в Україну через білоруський кордон.

Західні країни запровадили проти Білорусі, як і проти Росії, фінансові санкції, що постійно збільшуються, у відповідь на війну проти України і через сприяння Мінська російському вторгненню.

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