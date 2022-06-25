Білорусь тримає біля кордону України 4-6 тисяч військових – розвідка

Чисельність білоруських військових підрозділів, які на ротаційній основі перебувають поблизу кордонів України, складає 4-6 тисяч осіб, повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький в інтерв’ю «РБК – Україна».

Також, за його словами, у країні перебуває 1,5 тисячі особового складу російських підрозділів – повітряний компонент, протиповітряна оборона, підрозділи спеціального призначення і ракетних військ.

За словами Скібіцького, армія Білорусі не здатна здійснити наступ на Україну самостійно без участі РФ, але Кремль тримає у резерві третину своїх БТГр.

«Наразі армія Білорусі тримає лише сім батальйонів, які зараз на ротаційній основі розміщуються біля кордонів України. А час, необхідний для розгортання ударних сил складає 3-4 тижні», – цитує пресслужба ГУР слова Скібіцького.

За словами представника воєнної розвідки України, зараз окремі підрозділи спецпризначення Росії разом із підрозділами сил спеціальних операцій Білорусі проводять спільні навчання з відпрацюванням дій на територію України.

«Тренування йдуть по всій лінії кордону. Аналогічна програма тренувань спостерігалась протягом усіх попередніх спільних навчань армій Білорусі та РФ. Саме тому головна загроза зараз полягає у діях диверсійно-розвідувальних груп», – сказав він.

Раніше сьогодні в ГУР заявили, що нічні ракетні удари по Україні з території Білорусі є «масштабною провокацією» Росії з метою втягнення Мінська як безпосереднього учасника у війну проти України.

Білорусь не є безпосереднім учасником повномасштабної війни в Україні, але надає матеріально-технічну підтримку російському вторгненню, яке почалося 24 лютого, коли частина російських військ увійшла в Україну через білоруський кордон.

Західні країни запровадили проти Білорусі, як і проти Росії, фінансові санкції, що постійно збільшуються, у відповідь на війну проти України і через сприяння Мінська російському вторгненню.