У Білорусі готують ДРГ, а на кордоні з Україною РФ тримає окремі підрозділи військ – Генштаб ЗСУ

На території Білорусі спостерігається підготовка диверсійно-розвідувальних груп для їх подальших дій на території України, по….

«На Волинському та Поліському напрямках, на території республіки білорусь, відзначається підготовка окремими підрозділами збройних сил російської федерації диверсійно-розвідувальних груп для їх подальших дій на території України», – йдеться у повідомленні.

На Сіверському напрямку, за даними Генштабу, з метою демонстрації присутності та сковування дій українських сил Росія утримує в прикордонних районах Брянської та Курської областей окремі підрозділи військ Західного військового округу.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України 26 червня заявило, що Росія планує нарощування чисельності оперативно-тактичної авіації на території Білорусі, зокрема запланований переліт 10 літаків на аеродром Барановичі.

Вночі та рано вранці 25 червня по всі території України лунали сирени повітряної тривоги. Був масований ракетний обстріл різних регіонів. Зокрема, на Житомирщині внаслідок ракетного удару загинув військовий, ще один був поранений. На Львівщині постраждали четверо людей. На Рівненщині через ракетний удар загинули чотири людини, є поранені.

За даними української розвідки, російські бомбардувальники «працювали» безпосередньо з території Білорусі. Було задіяно шість літаків Ту-22М3, які виконали пуски 12 крилатих ракет Х-22. Рубіж пуску – неподалік Мозиря, що орієнтовно за 50-60 кілометрів від державного кордону України.

В ГУР заявили, що нічні ракетні удари 25 червня по Україні з території Білорусі є «масштабною провокацією» Росії з метою втягнення Мінська як безпосереднього учасника у війну проти України.