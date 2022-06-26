Російські гелікоптери некерованими ракетами атакували Сумщину, є жертви – ОВА

Російські війська сьогодні з ствольної та реактивної артилерії, з гелікоптерів обстрілювали Сумщину, випустили понад 150 снарядів та мін, одна людина загинула, ще одна поранена, повідомив голова обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.



За його даними, постраждали території чотирьох громад – Юнаківської, Білопільської, Краснопільської та Шалигінської.



«Цей день у нас пройшов під постійними обстрілами. Вороги зі своєї території вели вогонь зі ствольної та реактивної артилерії. Випускали некеровані ракети з гелікоптерів. Найбільше постраждала Краснопільська громада – сюди було близько сотні прильотів за день. На території сіл громади пошкоджені приватні господарчі споруди, водонапірна башта, ферма. Одна людина загинула, одна – в лікарні», – написав він у телеграмі.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію», а також «захист людей від геноциду».

Управління Верховного комісара ООН із прав людини станом на північ 23 червня змогло підтвердити 4677 випадків загибелі, 5829 – поранення цивільних людей в Україні через повномасштабну війну, розпочату Росією. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.