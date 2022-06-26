Зеленський: «є певні домовленості» щодо ППО для України

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що «є певні домовленості» щодо ППО для України, але партнерам «потрібно рухатися швидше».



«Нам потрібна потужна протиповітряна оборона, сучасна, повністю ефективна, яка може дати повний захист від цих ракет. Про це щоденно ми говоримо з партнерами. Є вже певні домовленості. І партнерам треба рухатися швидше, якщо вони дійсно партнери, а не спостерігачі», – сказав Зеленський у своєму відеозверненні.



«Затягування з передачею зброї нашій державі, будь-які обмеження – це насправді запрошення для Росії бити знову і знову. Про що ці ракети сьогодні? Про що і вчорашні 62 ракети – це за одну лише суботу, за 24 години. Вони – про російський почерк: робити ескалацію щоразу, коли відбуваються міжнародні події. І водночас вони про рішучість. Про те, наприклад, що лідери «Великої сімки», які саме сьогодні зібралися в Німеччині на саміт, мають достатній спільний потенціал, щоб зупинити російську агресію і проти України, і проти Європи в цілому. Це можливо», – додав він.

Але, за словами Зеленського, це можливо лише за умови, якщо Україна отримає «все те, що запитує, і саме в такі терміни, у які потребує, – і зброю, і фінансову підтримку, і санкції проти Росії».

«Інакше в цій війні не може бути. Бо саме тут – у небі над Києвом, у морі біля Одеси, на землі Харківщини, Донбасу, у Херсоні і в Запорізькій області – ось де вирішується, яким буде життя у Європі надалі. Саме у нас, в Україні, і ніде більше», – наголосив президент.

1 червня канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Німеччина найближчим часом надасть Україні сучасні системи протиповітряної оборони. Проте він не уточнив, коли саме це станеться. 16 червня, перебуваючи з візитом в Києві, він повторив про намір Берліна надати Україні «установки Iris, які будуть захищати цілі міста від повітряних нальотів». Коли очікувати цих поставок, невідомо.

Вночі та рано-вранці 25 червня був масований ракетний обстріл різних регіонів. Зокрема, на Житомирщині внаслідок ракетного удару загинув військовий, ще один був поранений. На Львівщині постраждали четверо людей. На Рівненщині через ракетний удар загинули чотири людини, є поранені.

Вранці та вдень 26 червня російські ракети атакували Київ, Черкаси, Одесу.

У Києві російська ракета влучила в 9-поверховий житловий будинок, внаслідок цього, за попередніми даними, загинула одна людина, ще шестеро поранені.​