Британська розвідка: Росія намагається «відновити темп» біля Ізюма

Хоча основним оперативним орієнтиром Росії залишається Сєвєродонецько-Лисичанський напрямок, тиждень постійних інтенсивних обстрілів свідчить про те, що Росія зараз намагається відновити темп на північній осі Ізюма, повідомило Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

«Українські сили продовжують утримувати позиції в цьому секторі, добре використовуючи лісисту місцевість для підтримки своєї оборони», – йдеться в повідомленні, оприлюдненому вранці 27 червня.

Крім того, британська розвідка зауважила, що протягом найближчих тижнів російська кампанія, найімовірніше, все більше покладатиметься на ешелони резервних сил.

«Вони складаються з кількох окремих компонентів, які Росія майже напевно вже почала використовувати. Бойовий резерв армії – це нещодавнє нововведення Росії, яке складається з резервістів-добровольців, що розгортаються як цілі підрозділи, як правило, призначені для виконання завдань у тилу», – йдеться в повідомленні.

За даними Генштабу ЗСУ, станом на ранок 27 червня російські військові, за підтримки артилерії, намагаються блокувати місто Лисичанськ із півдня.