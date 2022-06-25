Російська армія втратила 170 військових за добу в Україні – Генштаб ЗСУ

Генеральний штаб Збройних сил України оновив дані про втрати російського війська в ході повномасштабного вторгнення на ранок 25 червня.

За даними командування, за добу загинули 170 російських військових, відтак загальна кількість зросла до близько 34 700 осіб.

«Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Курахівському напрямках», – коментує Генштаб.

Крім того, у штабі навели дані про втрати російської техніки:

1 511 танків (+4)

3 645 бойових броньованих машин (+8)

764 артилерійських систем (+5)

241 реактивна система залпового вогню

99 засобів протиповітряної оборони

217 літаків (+1)

184 гелікоптери (+1)

626 безпілотників оперативно-тактичного рівня (+4)

137 крилатих ракет

14 кораблів/катерів

2 560 автомобілів та автоцистерн (+7)

60 одиниць спеціальної техніки

Командування зазначає, що дані про втрати російських військ уточнюються.

9 червня видання The Guardian із посиланням на джерело у високопоставлених колах повідомило, що російська армія з початку масштабного вторгнення в Україну могла втратити близько 20 тисяч військових.

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Москва про свої втрати у війні проти України останнім часом не повідомляє. 25 березня лише вдруге від початку масштабного вторгнення російська сторона оприлюднила дані про втрати російських військ, згідно з якими 1 351 російський військовослужбовець загинув, ще 3 825 – зазнали поранень​.

Перевірити дані про втрати в умовах бойових дій неможливо.