РФ продовжує обстріли Лисичанська: на одній із вулиць знищені 6 будинків – ОВА

Російські військові продовжують обстрілювати Лисичанськ у Луганській області, 26 червня у місті були пошкоджені щонайменше п’ять багатоповерхівок, а на одній із вулиць знищені одразу шість приватних будинків, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

«Немає такої години, коли ворожа артилерія стихає. Штурмова авіація окупанта 26 червня завдала авіаудари по Лисичанську і Вовчоярівці. У Вовчоярівці точаться бої. Росіяни намагалися атакувати у районі Верхньокам’янки, але змушені були відійти – не всі з них це змогли зробити самостійно. Пошкоджень у Лисичанську дуже багато. За можливістю, обстежуємо вулиці й будинки на наявність постраждалих. Руйнувань зазнали щонайменше п’ять багатоповерхівок, в одній із яких вигоріли одразу 10 квартир. На одній із вулиць знищено одразу шість приватних будинків», – написав Гайдай у телеграмі вранці 27 червня.

Крім того, за його словами, загарбники обстріляли територію автовокзалу, будівлі Свято-Митрофанівського храму, храму Святої Великомучениці Варвари, одне із підприємств, приміщення прикордонного загону та одну з адмінбудівель.

«Вони намагаються блокувати місто з півдня, при цьому нищать все, що є, куди може дістати їх артилерія та системи залпового вогню. Тримаємо оборону Лисичанська», – наголосив голова ОВА.

Про те, що російські війська за підтримки артилерії намагаються блокувати місто Лисичанськ із південного напрямку, повідомив у вечірньому зведенні 26 червня Генеральний штаб ЗСУ.

У коментарі Радіо Свобода 23 червня голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай заявив, що армія РФ кинула усі резерви на захоплення Луганщини.

Вранці Міністерство оборони Британії з посиланням на дані своєї розвідки повідомило, що з 19 червня російські війська, ймовірно, просунулися на 5 кілометрів до південних околиць Лисичанська, та зауважило, що цим «повзучим просуванням» по околицях російські війська піддають тиску на Лисичансько-Сєвєродонецьку ділянку, однак їхні зусилля щодо досягнення глибшого оточення для захоплення західної частини Донецької області залишаються в «глухому куті».