Війська РФ намагаються блокувати Лисичанськ з південного напрямку – Генштаб ЗСУ

Російські війська за підтримки артилерії намагаються блокувати місто Лисичанськ з південного напрямку, повідомляє у вечірньому зведенні Генеральний штаб ЗСУ.

За даними штабу, противник обстріляв цивільну та військову інфраструктуру в районах Лисичанська, Верхньокам’янки та Лоскутівки, завдав авіаудару неподалік Вовчоярівки. Для підтримки наступальних дій противник посилив угруповання артилерії.

На Краматорському напрямку активних бойових дій війська РФ не вели, обстріляли з артилерії район населеного пункту Маяки.

«На Бахмутському напрямку ворог здійснював обстріли наших позицій із мінометів, ствольної та реактивної артилерії поблизу Миколаївки, Берестового, Покровського, Кодеми і Нью-Йорка», – йдеться у повідомленні.

На Авдіївському, Курахівському та Запорізькому напрямках противник здійснював обстріли позицій українських військ із ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Водяне, Піски, Мар’їнка, Пречистівка, Гуляйпільське та Білогір’я.

На Харківському напрямку війська РФ обстрілювали із танків та артилерії різних калібрів райони населених пунктів Руські Тишки, Чепіль, Чугуїв, Золочів, Мосьпанове. Завдали авіаударів неподалік Явірського, Дементіївки і Замулівки.

У коментарі Радіо Свобода 23 червня голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай заявив, що армія РФ кинула усі резерви на захоплення Луганщини.

Вранці Міністерство оборони Британії з посиланням на дані своєї розвідки повідомило, що з 19 червня російські війська, ймовірно, просунулися на 5 кілометрів до південних околиць Лисичанська, та зауважило, що цим «повзучим просуванням» по околицях російські війська піддають тиску на Лисичансько-Сєвєродонецьку ділянку, однак їхні зусилля щодо досягнення глибшого оточення для захоплення західної частини Донецької області залишаються в «глухому куті».