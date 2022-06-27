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Росія втратила близько 35 тисяч своїх військових у масштабній війні проти України – Генштаб ЗСУ

Українські бійці біля знищеного ЗСУ російського танку Т-90М поблизу селища Старий Салтів на Харківщині, 9 травня 2022 року

Росія у повномасштабній війні проти України втратила близько 35 тисяч своїх військових, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Зокрема, за останню добу загинули 150 російських солдатів, найбільші втрати загарбників – на Бахмутському і Курахівському напрямках, йдеться в повідомленні.

Крім того, за даними Генштабу, РФ втратила за час повномасштабного вторгнення:

  • 1552 танки (20 за останню добу)
  • 3687 бойових броньованих машин (+28)
  • 771 артилерійську систему (+7)
  • 243 РСЗВ
  • 101 засіб ППО (+2)
  • 217 літаків
  • 184 гелікоптери
  • 636 БПЛА оперативно-тактичного рівня (+6)
  • 139 крилатих ракет
  • 14 кораблів /катерів
  • 2575 одиниць автомобільної техніки й автоцистерн (+11)
  • 60 одиниць спеціальної техніки.

9 червня видання The Guardian із посиланням на джерело у високопоставлених колах повідомило, що російська армія з початку масштабного вторгнення в Україну могла втратити близько 20 тисяч військових.

Москва про свої втрати у війні проти України останнім часом не повідомляє. 25 березня лише вдруге від початку масштабного вторгнення російська сторона оприлюднила дані про втрати російських військ, згідно з якими 1 351 російський військовослужбовець загинув, ще 3 825 – зазнали поранень​.

Перевірити дані про втрати в умовах бойових дій неможливо.

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