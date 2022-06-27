Росія втратила близько 35 тисяч своїх військових у масштабній війні проти України – Генштаб ЗСУ

Росія у повномасштабній війні проти України втратила близько 35 тисяч своїх військових, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.
Зокрема, за останню добу загинули 150 російських солдатів, найбільші втрати загарбників – на Бахмутському і Курахівському напрямках, йдеться в повідомленні.
Крім того, за даними Генштабу, РФ втратила за час повномасштабного вторгнення:
- 1552 танки (20 за останню добу)
- 3687 бойових броньованих машин (+28)
- 771 артилерійську систему (+7)
- 243 РСЗВ
- 101 засіб ППО (+2)
- 217 літаків
- 184 гелікоптери
- 636 БПЛА оперативно-тактичного рівня (+6)
- 139 крилатих ракет
- 14 кораблів /катерів
- 2575 одиниць автомобільної техніки й автоцистерн (+11)
- 60 одиниць спеціальної техніки.
9 червня видання The Guardian із посиланням на джерело у високопоставлених колах повідомило, що російська армія з початку масштабного вторгнення в Україну могла втратити близько 20 тисяч військових.
Москва про свої втрати у війні проти України останнім часом не повідомляє. 25 березня лише вдруге від початку масштабного вторгнення російська сторона оприлюднила дані про втрати російських військ, згідно з якими 1 351 російський військовослужбовець загинув, ще 3 825 – зазнали поранень.
Перевірити дані про втрати в умовах бойових дій неможливо.
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