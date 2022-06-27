Росія втратила близько 35 тисяч своїх військових у масштабній війні проти України – Генштаб ЗСУ

Росія у повномасштабній війні проти України втратила близько 35 тисяч своїх військових, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Зокрема, за останню добу загинули 150 російських солдатів, найбільші втрати загарбників – на Бахмутському і Курахівському напрямках, йдеться в повідомленні.

Крім того, за даними Генштабу, РФ втратила за час повномасштабного вторгнення:

1552 танки (20 за останню добу)

3687 бойових броньованих машин (+28)

771 артилерійську систему (+7)

243 РСЗВ

101 засіб ППО (+2)

217 літаків

184 гелікоптери

636 БПЛА оперативно-тактичного рівня (+6)

139 крилатих ракет

14 кораблів /катерів

2575 одиниць автомобільної техніки й автоцистерн (+11)

60 одиниць спеціальної техніки.

9 червня видання The Guardian із посиланням на джерело у високопоставлених колах повідомило, що російська армія з початку масштабного вторгнення в Україну могла втратити близько 20 тисяч військових.

Москва про свої втрати у війні проти України останнім часом не повідомляє. 25 березня лише вдруге від початку масштабного вторгнення російська сторона оприлюднила дані про втрати російських військ, згідно з якими 1 351 російський військовослужбовець загинув, ще 3 825 – зазнали поранень​.

Перевірити дані про втрати в умовах бойових дій неможливо.