«Чекаємо позитивних новин» – Одеська ОВА про «активні дії» ЗСУ на Зміїному

ЗСУ продовжують військову операцію на острові Зміїний, повідомляє речник Одеської ОВА Сергій Братчук.



«Розвідка уточнює результати активних дій сил ЗСУ під час військової операції на о. Зміїному. Чекаємо позитивних новин та не заважаємо ЗС України», – написав він у телеграмі.

За даними оперативного командування «Південь», на Зміїному продовжувались «активні дії» військової операції із задіянням різнорідних сил і видів озброєння. Результати уточнюються.

21 червня оперативне командування «Південь» повідомляло, що на Зміїному ЗСУ вразили російський ЗРК «Панцир С1», радіолокаційну станцію та автомобільну техніку.

Острів Зміїний у Чорному морі перебуває під тимчасовою російською окупацією, починаючи з атаки РФ у перші дні повномасштабної війни. Час від часу українська сторона повідомляє про враження російських сил на острові чи поруч. Зокрема 17 червня стало відомо, що в акваторії Чорного моря був уражений російський буксир «Василий Бех». Це сталося під час транспортування ним на острів Зміїний боєприпасів, озброєння та особового складу чорноморського флоту Росії.