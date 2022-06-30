Росія втратила 35 600 військових у війні проти України – Генштаб ЗСУ

Росія від початку повномасштабного вторгнення в Україну втратила близько 35 600 своїх військових, повідомив вранці 30 червня Генеральний штаб Збройних сил України.

За повідомленням, 150 російських солдатів загинули за останню добу, найбільших втрат загарбники на Бахмутському напрямку.

Серед інших втрат російських сил, за даними Генштабу:

1573 танки (один за останню добу)

3726 бойових броньованих машин (+6)

790 артилерійських систем (+9)

246 РСЗВ

104 засоби ППО (+1)

217 літаків

185 гелікоптерів

641 БПЛА оперативно-тактичного рівня (+1)

143 крилаті ракети (+1)

14 кораблів /катерів

2602 одиниці автомобільної техніки і автоцистерн (+4)

61 одиницю спеціальної техніки.

9 червня видання The Guardian із посиланням на джерело у високопоставлених колах повідомило, що російська армія з початку масштабного вторгнення в Україну могла втратити близько 20 тисяч військових.

Москва про свої втрати у війні проти України останнім часом не повідомляє. 25 березня лише вдруге від початку масштабного вторгнення російська сторона оприлюднила дані про втрати російських військ, згідно з якими 1 351 російський військовослужбовець загинув, ще 3 825 – зазнали поранень​.

Перевірити дані про втрати в умовах бойових дій неможливо.