У російській Бурятії дружини військових вимагають повернути їхніх чоловіків з України

У російській Бурятії дружини військовослужбовців записали звернення до глави республіки Олексія Циденова з проханням повернути чоловіків додому. Військові з січня вирушили на «навчання» і зараз перебувають в Україні, повідомила проєкту Радіо Свобода – Сибір.Реалії одна з учасниць акції Віра Партілхаєва.



«З 24 лютого вони беруть участь у спецоперації (так у Росії називають війну проти України – ред.). Виснажені морально, фізично. У всіх контузії легкого та середнього ступеня тяжкості», – кажуть дружини військових на камеру.



За їхніми словами, російські військові 4 місяці перебувають у військово-польових умовах, багато хто хворіє.



«Телебачення не надає розголосу цьому беззаконню! Всі боятися, дана команда мовчати! Нехай буде на вашій совісті смерть кожного військового в цій несправедливій війні! Ми вимагаємо повернути наших синів і чоловіків на батьківщину», – пише Віра Партілхаєва у своїх соцмережах, звертаючись до глави Бурятії Олексія Циденова.

За її словами, до звернення долучились дружини військових із п'ятої танкової Тацинської бригади. Як стверджується, відомо щонайменше про 30 загиблих військових із цієї бригади. Загалом, за даними Сибір.Реалії, до середини червня підтверджено дані про 184 загиблих із Бурятії. Офіційно Міноборони ці дані не коментує.

За даними Генштабу ЗСУ, Росія станом на 27 червня у повномасштабній війні проти України втратила близько 35 тисяч своїх військових, 3687 бойових броньованих машин, 771 артилерійську систему, 243 РСЗВ та 101 засіб ППО.

9 червня видання The Guardian із посиланням на джерело у високопоставлених колах повідомило, що російська армія з початку масштабного вторгнення в Україну могла втратити близько 20 тисяч військових.

Москва про свої втрати у війні проти України останнім часом не повідомляє. 25 березня лише вдруге від початку масштабного вторгнення російська сторона оприлюднила дані про втрати російських військ, згідно з якими 1 351 російський військовослужбовець загинув, ще 3 825 – зазнали поранень​.

Перевірити дані про втрати в умовах бойових дій неможливо.