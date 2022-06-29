СБУ заявила про допит російського військового, який «брав участь у порятунку» крейсера «Москва»

Служба безпеки України заявляє, що допитала полоненого російського військового, який, за даними спецслужби, брав участь у «порятунку» затонулого ракетного крейсера РФ «Москва».

«СБУ допитала російського моряка, який після невдалого порятунку крейсера «Москва» перейшов у піхоту. Окупант брав участь у спробі порятунку флагмана Чорноморського флоту РФ у квітні, і йому не сподобалася ідея померти в морі», – заявили в СБУ 29 червня. Імені військового в Службі безпеки не наводять.

«Так він «перекваліфікувався» у піхотинця, щоб воювати в Україні. За три тижні інструктори-вагнерівці допомогли йому «змінити профіль». І невдовзі його відправили на розвідку у Волноваський район. Перше ж бойове завдання виявилося провальним: «розвідники» натрапили на засідку ЗСУ і вціліти вдалося лише трьом із 30. Російські командири кинули поранених на полі бою. Медичну допомогу він отримав уже від бійців ЗСУ, які взяли його полон», – йдеться в повідомленні.

В умовах активних бойових дій немає можливості перевірити достовірність відомостей сторін конфлікту.

14 квітня у Чорному морі затонув флагман російського Чорноморського флоту – крейсер «Москва». Це сталося після того, як у нього влучили українські ракети – заявили влада України і Пентагон.

За версією російського Міноборони, пожежа сталася внаслідок детонації боєприпасу, після чого корабель намагалися буксирувати в порт, але нібито через шторм він затонув.

Згідно з попередньою оцінкою української сторони, Росія змогла врятувати 58 людей із 510 членів екіпажу затонулого російського крейсера «Москва».

Незалежного підтвердження даних про втрати Росії на крейсері «Москва» немає.

Досі Міноборони РФ лише одного разу прозвітувало про одного загиблого та 27 зниклих безвісти російських військовослужбовців. Хоча батьки матросів зі слів синів розповідали про щонайменше 40 загиблих. Кількість поранених та евакуйованих так і залишається невідомою.