49 строковиків з крейсера «Москва» знову посилають на війну з Україною – ЗМІ

Батьки строковиків, які вижили на затонулому крейсері «Москва», стверджують, що їхніх синів знову збираються відправити в зону бойових дій. Про це пише російське видання «Нова газета. Європа» з посиланням на звернення родичів матросів до військової прокуратури, до Комітету солдатських матерів та до уповноваженого з прав людини.



У ньому йдеться про те, що строковиків досі не перевели на сушу, всупереч обіцянкам. 49 матросів, які пережили знищення крейсера «Москва», зараз перебувають на кораблі «Ладний», який, як передбачається, 30 червня збираються залучити до участі у «спецоперації» – так у Росії називають війну з Україною. Цей корабель, як вказують автори звернення, перебуває в експлуатації понад 30 років, потребує ремонту та є не дуже придатним для походів.



Батьки строковиків вимагають не відправляти їхніх синів у зону бойових дій. «Наші діти, військовослужбовці строкової служби, вже були неправомірно задіяні до спеціальної військової операції на крейсері «Москва», отримали бойові психічні травми внаслідок катастрофи», – йдеться у зверненні російських батьків.

14 квітня у Чорному морі затонув флагман російського Чорноморського флоту – крейсер «Москва». Це сталося після того, як у нього влучили українські ракети – заявили влада України і Пентагон. Російська сторона заперечує це, називаючи загибель крейсера наслідком пожежі, яка сталася внаслідок детонації боєприпасу, після чого корабель намагалися буксирувати в порт, але нібито через шторм він затонув.

Згідно з попередньою оцінкою української сторони, Росія змогла врятувати 58 людей із 510 членів екіпажу затонулого російського крейсера «Москва».

Незалежного підтвердження даних про втрати Росії на крейсері «Москва» немає.

Досі Міноборони РФ лише одного разу прозвітувало про одного загиблого та 27 зниклих безвісти російських військовослужбовців. Хоча батьки матросів зі слів синів розповідали про щонайменше 40 загиблих. Кількість поранених та евакуйованих так і залишається невідомою.