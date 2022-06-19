Росія відмовляється визнавати загиблими 27 членів екіпажу крейсера «Москва» – ГУР

Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомляє 19 червня, що російські чиновники та спецслужби продовжують змушувати родини російських моряків приховувати інформацію про своїх загиблих на крейсері «Москва» родичів. За цими ж даними, 27 членів екіпажу, серед яких 19 строковиків, донині вважаються зниклими безвісти.

«В Севастополі офіційно поховали лише мічмана Вахрушева. Командир крейсера капітан першого рангу Купрін, який порушуючи статут одним з перших покинув корабель, пояснює свій вчинок намаганням врятувати саме строковиків. Нібито він отримав такий наказ після вибухів на кораблі», – йдеться в повідомленні.

Родичів загиблих моряків відмовляються приймати як у командуванні ВМФ РФ та командуванні Чорноморського флоту, так і в органах влади та соціального забезпечення, стверджують в українському ГУР.

«Їх спрямовують до групи психологів, медиків та юристів, яка була спеціально створена для приховування інформації про загиблих та зниклих безвісти окупантів-строковиків. Дізнавшись про бажання родичів оприлюднити інформацію про загиблих у ЗМІ, до них додому та за місцем роботи приходять співробітники ФСБ та проводять «роз’яснювальну роботу» з погрозами про кримінальну відповідальність за розголошення державної таємниці. Соціальна напруга серед родичів росіян, що загинули на крейсері «Москва», продовжує зростати.

24 травня представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький повідомив проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії, що російські військові забрали із затонулого крейсера «Москва» тіла загиблих моряків і секретну документацію.

Він підтвердив інформацію Міноборони РФ, що крейсер «Москва» затонув, коли його буксирували до окупованого Севастополя.

За словами Скібіцького, Росія проводила рятувальну операцію на крейсері «Москва», що затонув. Представник ГУР стверджує, що вона тривала щонайменше два тижні.

Російські військові публічно не повідомляли про проведення рятувальної операції на затонулому крейсері «Москва».

14 квітня у Чорному морі затонув флагман російського Чорноморського флоту – крейсер «Москва». Це сталося після того, як у нього влучили українські ракети – заявили влада України і Пентагон.

За версією російського Міноборони, пожежа сталася внаслідок детонації боєприпасу, після чого корабель намагалися буксирувати в порт, але нібито через шторм він затонув.

Згідно з попередньою оцінкою української сторони, Росія змогла врятувати 58 людей із 510 членів екіпажу затонулого російського крейсера «Москва».

Незалежного підтвердження даних про втрати Росії на крейсері «Москва» немає.

Досі Міноборони РФ лише одного разу прозвітувало про одного загиблого та 27 зниклих безвісти російських військовослужбовців. Хоча батьки матросів зі слів синів розповідали про щонайменше 40 загиблих. Кількість поранених та евакуйованих так і залишається невідомою.