Українська авіація вразила склад боєприпасів і позиції військ РФ – Повітряні сили ЗСУ

Українська авіація вразила російський склад боєприпасів, позиції військ РФ і їхню броньовану техніку, повідомила в фейсбуці преслужба Повітряних сил ЗСУ.



«У результаті авіаційних ударів уражено склад боєприпасів, позиції двох ротних тактичних груп російських окупантів, знищено кілька десятків бойової броньованої техніки та живу силу ворога», – йдеться у повідомленні.



За добу українські штурмовики Су-25 та бомбардувальники Су-24м здійснили до 20 групових бойових вильотів фактично на усіх напрямках ведення бойових дій, додають у ЗСУ.

За даними Генштабу, Росія у повномасштабній війні проти України втратила близько 35 тисяч своїх військових, 3687 бойових броньованих машин, 771 артилерійську систему, 243 РСЗВ та 101 засіб ППО.

9 червня видання The Guardian із посиланням на джерело у високопоставлених колах повідомило, що російська армія з початку масштабного вторгнення в Україну могла втратити близько 20 тисяч військових.

Москва про свої втрати у війні проти України останнім часом не повідомляє. 25 березня лише вдруге від початку масштабного вторгнення російська сторона оприлюднила дані про втрати російських військ, згідно з якими 1 351 російський військовослужбовець загинув, ще 3 825 – зазнали поранень​.

Перевірити дані про втрати в умовах бойових дій неможливо.