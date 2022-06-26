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Росія втратила ще один вертоліт КА-52 – Генштаб ЗСУ

Вертоліт КА-52 «Алігатор» збили з ПЗРК «Ігла». Фото ілюстративне

Українські військові з ПЗРК «Ігла» збили російський вертоліт 52 «Алігатор», повідомляє пресцентр Генерального штабу ЗСУ.

«26 червня, підрозділом протиповітряної оборони 79 окрема десантно-штурмова бригада Миколаїв ДШВ ЗС України з ПЗРК «Ігла» збито російський розвідувально-ударний вертоліт Ка-52 «Алігатор», – йдеться у повідомленні.

Водночас у Генштабі не уточнюють, де саме було збито російський гелікоптер.

Росія не вперше втрачає вертоліт Ка-52 «Алігатор». Загалом, за даними Генштабу ЗСУ, РФ у війні проти України станом на ранок 26 червня втратила 184 гелікоптери.

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