Росія втратила ще один вертоліт КА-52 – Генштаб ЗСУ

Українські військові з ПЗРК «Ігла» збили російський вертоліт 52 «Алігатор», повідомляє пресцентр Генерального штабу ЗСУ.



«26 червня, підрозділом протиповітряної оборони 79 окрема десантно-штурмова бригада Миколаїв ДШВ ЗС України з ПЗРК «Ігла» збито російський розвідувально-ударний вертоліт Ка-52 «Алігатор», – йдеться у повідомленні.



Водночас у Генштабі не уточнюють, де саме було збито російський гелікоптер.

Росія не вперше втрачає вертоліт Ка-52 «Алігатор». Загалом, за даними Генштабу ЗСУ, РФ у війні проти України станом на ранок 26 червня втратила 184 гелікоптери.