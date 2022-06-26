Армія РФ продовжує втрачати своїх військових на Бахмутському та Курахівському напрямках – Генштаб

Генеральний штаб Збройних сил України оновив дані про втрати російського війська під час повномасштабного вторгнення на ранок 26 червня.

За даними командування, за добу загинули 150 російських військових, відтак загальна кількість зросла до близько 34 850 осіб.

У Генштабі зауважують, що «найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Курахівському напрямках», як і попереднього дня.

Крім того, у штабі навели дані про втрати російської техніки:

1532 (+21 за добу) танки,

3659 (+14) бойових броньованих машин,

764 артилерійські системи,

243 (+2) РСЗВ,

99 засобів ППО,

217 літаків,

184 гелікоптери,

630 (+4) БПЛА оперативно-тактичного рівня,

139 (+2) крилатих ракет,

14 кораблів / катерів,

2564 (+4) одиниці автомобільної техніки та автоцистерн,

60 одиниць спеціальної техніки.

Командування зазначає, що дані про втрати російських військ уточнюються.

9 червня видання The Guardian із посиланням на джерело у високопоставлених колах повідомило, що російська армія з початку масштабного вторгнення в Україну могла втратити близько 20 тисяч військових.

Москва про свої втрати у війні проти України останнім часом не повідомляє. 25 березня лише вдруге від початку масштабного вторгнення російська сторона оприлюднила дані про втрати російських військ, згідно з якими 1 351 російський військовослужбовець загинув, ще 3 825 – зазнали поранень​.

Перевірити дані про втрати в умовах бойових дій неможливо.