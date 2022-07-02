У Генштабі розповіли про безуспішні дії та оборонні бої військ РФ

На Слов’янському напрямку російські війська ведуть оборонні бої, повідомляє вранці 2 липня Генштаб Збройних сил України.

«Також (противник – ред.) штурмував Богородичне, успіху не мав. Обстріляв з артилерії райони населених пунктів Долина, Дібрівне, Курулька, Мазанівка, Богородичне, Краснопілля, Адамівка, Суха Кам’янка, Гусарівка та Криничне. Противник намагається вдосконалити систему логістичного забезпечення на зазначеному напрямку», – йдеться в ранковому зведенні.

На Краматорському напрямку українські військові зафіксували російські обстріли зі ствольної та реактивної артилерії районів Білогорівки, Маяків та Донецького, а на Лисичанському – Золотарівки і Верхньокам’янського – «в напрямку останнього вів наступ, успіху не мав, відійшов».

На Бахмутському напрямку ЗСУ зафіксували обстріли із мінометів, ствольної та реактивної артилерії неподалік Вершини, Бахмута та Спірного – «також ворог завдав авіаударів в районі населеного пункту Вершина».

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках російські військові обстрілювали з артилерії різних калібрів райони населених пунктів Шуми, Нью-Йорк, Залізне, Авдіївка, Красногорівка, Новомихайлівка, Мар’їнка, Павлівка, Вугледар, Золота Нива, Шевченко, Новоданилівка, Оріхів та Залізничне, зауважують в українському командуванні. І додають, що російські авіаційні удари були зафіксовані поблизу Новобахмутівки та Авдіївки.

«На Харківському напрямку підрозділи противника зосереджують зусилля на сковуванні дій наших військ та недопущенні їх подальшого просування. З метою повернення втрачених позицій ворог веде штурмові дії на напрямку Кочубеївка – Дементіївка. Здійснив артилерійські обстріли в районах населених пунктів Золочів, Руська Лозова, Хрестище, Перемога, Дементіївка, Верхній Салтів, Молодова, Старий Салтів, Коробочкіне, Замулівка, Велика Бабка, Волобуївка та Малинівка. Завдав авіаційних ударів поблизу Верхного Салтова, Прудянки та Мосьпанового», – йдеться в повідомленні.

На Сіверському напрямку, зауважують в Генштабі, з метою прикриття російсько-українського кордону у Брянській та Курській областях противник продовжує утримувати до трьох батальйонних тактичних груп зі складу 1-ї танкової армії, 20-ї загальновійськової армії Західного військового округу та підрозділів повітряно-десантних військ. Агресор, додають в українському командуванні, здійснив вогневе ураження артилерією позицій Сил оборони у прикордонних районах Сумської та Чернігівської областей.

«З метою порушення системи управління та зв’язку підрозділів Сил оборони ворог застосовує комплекси радіоелектронної боротьби у районах населених пунктів, що розташовані поблизу державного кордону на території Бєлгородської області», – зазначили в Генштабі.

На Південнобузькому напрямку російські війська зосереджують свої зусилля на утриманні зайнятих рубежів та недопущенні просування підрозділів Сил оборони України, вказують у Генштабі ЗСУ. Українські бійці зафіксували обстріли неподалік Партизанського, Кобзарців, Прибузького, Таврійського, Степової Долини, Посад-Покровського, Трудолюбівки, Миколаївки, Потьомкиного та Лупаревого.

За даними Генштабу ЗСУ, у північно-західній частині Чорного моря корабельне угруповання Чорноморського флоту РФ продовжує виконувати завдання з блокування морських комунікацій України та ведення розвідки – «у готовності до ракетних ударів по об’єктах на території України противник утримує два носії високоточної зброї».

«Російські окупанти та їхні посіпаки бояться опору місцевого населення, який наростає зокрема у Херсонській області. Керівництво загарбників пересувається з великою кількістю охорони, у броньованих машинах та бронежилетах. Місцеві жителі продовжують чинити тотальний спротив», – зауважили в ЗСУ.

У вечірньому зверненні 30 червня президент України Володимир Зеленський заявив, що ситуація на Донбасі залишається «надзвичайно тяжкою».

28 червня британська розвідка повідомила, що російські сили на Донбасі дедалі більше «виснажуються», а їхня боєздатність погіршується – це ситуація, яка «ймовірно, є нежиттєздатною в довгостроковій перспективі».

30 червня в британській розвідці заявили, що здатність українських сил продовжувати бої, які сповільнюють противника, а потім уникати оточення шляхом впорядкованого відходу, залишатиметься ключовим фактором для результату військової кампанії на Донбасі.

На Донбасі нині триває активний наступ військ РФ на Лисичанськ. За інформацією голови Луганської ОВА Сергія Гайдая, Лисичанськ – останній форпост Луганщини. Тривають бої навколо міста з різних боків. 1 липня, як зауважив Гайдай, Збройні сили України відбили два масованих наступи російських військ – в напрямку Верхньокам’янки та желатинового заводу, де «ворог мав спробу провести розвідку боєм, – в обох випадках окупанти відійшли».