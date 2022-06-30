«Живий-здоровий» депутат Ковальов розповів російським ЗМІ про замах на себе на окупованій Херсонщині

Колишній «слуга народу», а нині позафракційний депутат Олексій Ковальов у коментарі російським ЗМІ підтвердив замах на себе на окупованій Херсонщині та назвав це «диверсією спецслужб України».

«Я живий-здоровий. Планую приступити до своїх прямих функціональних обов’язків з понеділка. Мене не залякали і я планую далі працювати, лишатися з людьми», – каже він у ролику, оприлюдненому російським державним виданням «РИА Новости».

На відео Олексій Ковальов перебуває у приміщенні, що виглядає як лікарняна палата, і має забинтовану праву руку.

Інформацію про те, що народний депутат Олексій Ковальов нібито «загинув» у результаті вибуху автомобіля на окупованій території Херсонщини поширив 22 червня Євген Шевченко, відомий як «агент НАБУ».

Українські правоохоронці відмовилися коментувати офіційно дані про можливу «загибель» колишнього «слуги народу», але джерело в правоохоронних органах повідомило Радіо Свобода, що «смерть» депутата Олексія Ковальова на окупованій Херсонщині, попередньо, є «фейком».

Пізніше того дня начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов підтвердив факт вибуху автомобіля цього депутата, але уточнив, що стан, в якому «перебуває цей колаборант та зрадник» розвідка ще з’ясовує.

Олексій Ковальов був обраний народним депутатом у 2019 році як мажоритарник на одному з округів Херсонської області. У парламенті він входив до фракції «Слуга народу» і був членом комітету з питань фінансів, податкової і митної політики.

Наприкінці 2021 року Ковальов заявив, що набув у власність «4 канал».

Після початку широкомасштабної війни він поїхав на окуповану російськими військами територію Херсонської області. У коментарі «Схемам» (Радіо Свобода) Ковальов заявив, що зробив це через виборців і власний бізнес, а також наголосив, «не зраджував інтересів держави» і «в будь-який момент може повернутися та надати будь-які пояснення будь-якому правоохоронному органу».

Пізніше Ковальова виключили із парламентської фракції «Слуга народу».

При цьому він все ще залишається народним депутатом. Верховна Рада може позбавити його мандату, якщо він сам попросить про це через особисту заяву (як це було у випадку з Іллею Кивою), або ж, якщо суд винесе щодо нього обвинувальний вирок (8 червня Державне бюро розслідувань повідомило, що ще у квітні генеральна прокурорка порушила кримінальне провадження щодо народного депутата Олексія Ковальова).