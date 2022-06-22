«Смерть» депутата Ковальова на окупованій Херсонщині, попередньо, є «фейком» – джерело в правоохоронних органах

Інформація про «смерть» депутата Олексія Ковальова на окупованій Херсонщині, за попередніми даними, є «фейком», заявив у коментарі Радіо Свобода обізнаний із ситуацією співрозмовник у правоохоронних органах.

Водночас правоохоронці відмовляються офіційно коментувати дані про можливу «загибель» колишнього «слуги народу».

У самій монобільшості теж не можуть ані підвердити, ані спростувати подібні повідомлення.

«Наша фракція не підтримує жодних контактів із Ковальовим ще від початку широкомасштабної війни. Ми з ним не спілкуємося. Новину про його «смерть» так само дізналися з соцмереж, але не маємо жодної інформації, яка б могла підтвердити чи спростувати це», – зазначила у коментарі Радіо Свобода речниця фракції «Слуга народу» Юлія Палійчук.

Інформацію про те, що народний депутат Олексій Ковальов нібито «загинув» в результаті вибуху автомобіля на окупованій території Херсонщини поширив 22 червня Євген Шевченко, відомий як «агент НАБУ».

Олексій Ковальов був обраний народним депутатом у 2019 році як мажоритарник на одному із округів Херсонської області. У парламенті він входив до фракції «Слуга народу» та був членом комітету з питань фінансів, податкової і митної політики.

Наприкінці 2021 року Ковальов заявив, що набув у власність «4 канал».

Після початку широкомасштабної війни він поїхав на окуповану російськими військами територію Херсонської області. У коментарі «Схемам» (Радіо Свобода) Ковальов заявив, що зробив це через виборців і власний бізнес, а також наголосив, «не зраджував інтересів держави» і «в будь-який момент може повернутися та надати будь-які пояснення будь-якому правоохоронному органу».

Пізніше Ковальова виключили із парламентської фракції «Слуга народу».

При цьому він все ще залишається народним депутатом. Верховна Рада може позбавити його мандату, якщо він сам попросить про це через особисту заяву (як це було у випадку з Іллею Кивою), або ж якщо суд винесе щодо нього обвинувальний вирок (8 червня Державне бюро розслідувань повідомило, що ще у квітні генеральна прокурорка порушила кримінальне провадження щодо народного депутата Олексія Ковальова).