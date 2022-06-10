У Раді заблокували роботу депутату Ковальову, який підтримав окупантів Херсонщини – джерело

У Раді заблокували роботу депутату Олексію Ковальову через його перебування на окупованій території Херсонщини та заяви про співпрацю з самопроголошеною там владою. Про це Радіо Свобода розповів впливовий та обізнаний із ситуацією співрозмовник у парламенті.

«У нього зараз нічого немає: ні електронного підпису, ні доступу до СЕДО. Його робочий планшет знайшли та відключили, ключі від кабінетів позабирали, помічників позвільняли. Ще з комітету заберемо його і він буде фактично імпотент», – зазначив він.

Офіційно у Верховній Раді не змогли підтвердити цю інформацію, але і не спростували її.

Окрім того, Олексію Ковальову заблокували доступ до інформації, що стосується комітету з питань фінансів, податкової і митної політики, членом якого він є.

«Ще до того, як з'явилася публічна інформація по Ковальову, ми його виключили з усіх чатів комітету, від будь-якої комунікації», – зазначив у коментарі Радіо Свобода перший заступник голови податкового комітету та член фракції «Голос» Ярослав Железняк.

Сам Ковальов поки що цю інформацію не коментував.

Наразі Олексій Ковальов виключений із парламентської фракції «Слуга народу». Це сталося після того, як він поїхав на окуповану частину Херсонщини, залишився там та заявив про намір співпрацювати з самопроголошеною владою.

При цьому Ковальов все ще залишається народним депутатом. Верховна Рада може позбавити його мандату, якщо він сам попросить про це через особисту заяву (як це було у випадку з Іллею Кивою), або ж якщо суд винесе щодо нього обвинувальний вирок (8 червня Державне бюро розслідувань повідомило, що ще у квітні Генеральна прокурорка порушила кримінальне провадження щодо народного депутата Олексія Ковальова).