У Зеленського кажуть, що «слуга народу» Ковальов привласнив «4 канал» в інтересах Росії та її сателітів

Народний депутат фракції «Слуга народу» Олексій Ковальов, який заявив про співпрацю з окупантами Херсонщини і був виключений із пропрезидентської фракції, привласнив наприкінці 2021 року «4 канал» в інтересах Росії та її сателітів, а не Офісу президента, зазначив у коментарі Радіо Свобода антикризовий радник голови ОП Михайло Подоляк.

«Жодного стосунку до дивного придбання майбутнім колаборантом Ковальовим телеканалу Офіс президента, безумно, не мав і не міг мати. Це був би абсолютний нонсенс», – зазначив він у коментарі Радіо Свобода.

За словами Подоляка, месиджі про «привласнення Ковальовим каналу в інтересах Офісу президента», поширювали у власних інтересах різні політгрупи для компроментації ОП.

«Враховуючи тодішню якість публічної політики, яка базувалась на відвертих фейках, примітивному компроматі, фантастичних теоріях змови, подібна «інформація» мала виключно брехливе наповнення. І попадала в інформпростір або з причини низького професіоналізму тих чи інших медійних осіб, які не вміють перевіряти дані в низці джерел, або виходячи з потреб компрометації в інтересах тієї чи іншої тодішньої політгрупи», – зазначив Подоляк.

Окрім того, один із впливових представників владної верхівки, близький до Володимира Зеленського, у розмові з Радіо Свобода зауважив, що про намір «слуги народу» Олексія Ковальова привласнити «4 канал» не знав навіть президент.

«Навіть президент здивувався, коли Ковальов оголосив про купівлю цього каналу. Він про це не знав. Цікавився, що відбувається. Тобто, це точно не ми були. Це не був наш канал. Більш за все Ковальов таким чином хотів підстрахувати медіапул Медведчука-Козака», – розповів наближений до Зеленського політик.

28 грудня 2021 року «слуга народу» Олексій Ковальов оголосив про набуття у власність «4 каналу» та пообіцяв зробити його «одним із інформаційних лідерів».

Медіаексперти побачили у цьому черговий етап «формування провладного пулу медіа»: на їхню думку, «4 канал» відтепер мав працювати на інтереси Офісу президента.

Наразі Олексій Ковальов виключений із парламентської фракції «Слуга народу». Це сталося після того, як він поїхав на окуповану частину Херсонщини, залишився там та заявив про намір співпрацювати з самопроголошеною владою.

При цьому Ковальов все ще залишається народним депутатом. Верховна Рада може позбавити його мандату, якщо він сам попросить про це через особисту заяву (як це було у випадку з Іллею Кивою), або ж якщо суд винесе щодо нього обвинувальний вирок (8 червня Державне бюро розслідувань повідомило, що ще у квітні Генеральна прокурорка порушила кримінальне провадження щодо народного депутата Олексія Ковальова).