Російські збройні сили дедалі більше виснажуються – британська розвідка

Британська розвідка заявляє, що російські сили на Донбасі дедалі більше «виснажуються», а їхня боєздатність погіршується – це ситуація, яка «ймовірно, є нежиттєздатною в довгостроковій перспективі».

«Українські війська продовжують зміцнювати свої позиції на висоті в місті Лисичанськ після відступу від Сєвєродонецька. Українські сили продовжують порушувати російське командування і контроль, завдаючи успішних ударів глибоко в тилу Росії», – заявило Міністерство оборони Великої Британії у своєму щоденному розвідувальному бюлетені 28 червня.

«Протягом 24-26 червня Росія завдала надзвичайно інтенсивних хвиль ударів по Україні з використанням ракет великої дальності. Ці озброєння, ймовірно, включали радянські і більш сучасні ракети, випущені як з білоруського, так і з російського повітряного простору. Ця зброя була розроблена для ураження цілей, що мають стратегічне значення, але Росія продовжує витрачати їх у великій кількості для отримання тактичної переваги», – додали у розвідці.

Подібним чином РФ розгорнула основні елементи шести різних армій, «але досягла лише тактичного успіху під Сєвєродонецьком», наголошують у міністерстві.

Напередодні Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки повідомило, що хоча основним оперативним орієнтиром Росії залишається Сєвєродонецько-Лисичанський напрямок, тиждень постійних інтенсивних обстрілів свідчить про те, що Росія зараз намагається відновити темп на північній осі Ізюма.