250 російських військових загинули в Україні за добу – Генштаб ЗСУ

Росія втратила 250 своїх військових за останню добу, найбільших втрат загарбники зазнали на Бахмутському напрямку, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.
Загалом від початку повномасштабного вторгнення в Україну російська армія втратила близько 35 250 осіб, кажуть у Генштабі.
Крім того, серед російських втрат:
- 1567 танків (15 за останню добу)
- 3704 бойових броньованих машин (+17)
- 778 артилерійських систем (+7)
- 243 РСЗВ
- 102 засоби ППО (+1)
- 217 літаків
- 185 гелікоптерів (+1)
- 636 БПЛА оперативно-тактичного рівня
- 139 крилатих ракет
- 14 кораблів /катерів
- 2589 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн (+14)
- 61 одиниця спеціальної техніки (+1).
9 червня видання The Guardian із посиланням на джерело у високопоставлених колах повідомило, що російська армія з початку масштабного вторгнення в Україну могла втратити близько 20 тисяч військових.
Москва про свої втрати у війні проти України останнім часом не повідомляє. 25 березня лише вдруге від початку масштабного вторгнення російська сторона оприлюднила дані про втрати російських військ, згідно з якими 1 351 російський військовослужбовець загинув, ще 3 825 – зазнали поранень.
Перевірити дані про втрати в умовах бойових дій неможливо.
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