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250 російських військових загинули в Україні за добу – Генштаб ЗСУ

Загалом від початку повномасштабного вторгнення в Україну російська армія втратила близько 35 250 осіб, кажуть у Генштабі

Росія втратила 250 своїх військових за останню добу, найбільших втрат загарбники зазнали на Бахмутському напрямку, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення в Україну російська армія втратила близько 35 250 осіб, кажуть у Генштабі.

Крім того, серед російських втрат:

  • 1567 танків (15 за останню добу)
  • 3704 бойових броньованих машин (+17)
  • 778 артилерійських систем (+7)
  • 243 РСЗВ
  • 102 засоби ППО (+1)
  • 217 літаків
  • 185 гелікоптерів (+1)
  • 636 БПЛА оперативно-тактичного рівня
  • 139 крилатих ракет
  • 14 кораблів /катерів
  • 2589 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн (+14)
  • 61 одиниця спеціальної техніки (+1).

9 червня видання The Guardian із посиланням на джерело у високопоставлених колах повідомило, що російська армія з початку масштабного вторгнення в Україну могла втратити близько 20 тисяч військових.

Москва про свої втрати у війні проти України останнім часом не повідомляє. 25 березня лише вдруге від початку масштабного вторгнення російська сторона оприлюднила дані про втрати російських військ, згідно з якими 1 351 російський військовослужбовець загинув, ще 3 825 – зазнали поранень​.

Перевірити дані про втрати в умовах бойових дій неможливо.

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