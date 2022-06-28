250 російських військових загинули в Україні за добу – Генштаб ЗСУ

Росія втратила 250 своїх військових за останню добу, найбільших втрат загарбники зазнали на Бахмутському напрямку, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення в Україну російська армія втратила близько 35 250 осіб, кажуть у Генштабі.

Крім того, серед російських втрат:

1567 танків (15 за останню добу)

3704 бойових броньованих машин (+17)

778 артилерійських систем (+7)

243 РСЗВ

102 засоби ППО (+1)

217 літаків

185 гелікоптерів (+1)

636 БПЛА оперативно-тактичного рівня

139 крилатих ракет

14 кораблів /катерів

2589 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн (+14)

61 одиниця спеціальної техніки (+1).

9 червня видання The Guardian із посиланням на джерело у високопоставлених колах повідомило, що російська армія з початку масштабного вторгнення в Україну могла втратити близько 20 тисяч військових.

Москва про свої втрати у війні проти України останнім часом не повідомляє. 25 березня лише вдруге від початку масштабного вторгнення російська сторона оприлюднила дані про втрати російських військ, згідно з якими 1 351 російський військовослужбовець загинув, ще 3 825 – зазнали поранень​.

Перевірити дані про втрати в умовах бойових дій неможливо.