Зеленський: ситуація на Донбасі – «надзвичайно тяжка»

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що ситуація на Донбасі залишається «надзвичайно тяжкою».

«Ситуація на Донбасі залишається найжорсткішою, надзвичайно тяжкою. Вогнева перевага окупантів досі дуже відчувається – вони дістали вже просто все зі своїх запасів, щоб бити по нас: по Луганщині, по Донеччині. Я вдячний кожному й кожній, хто захищає наші позиції в таких умовах. Це справжній героїзм», – сказав він у відеозверненні.

28 червня британська розвідка повідомила, що російські сили на Донбасі дедалі більше «виснажуються», а їхня боєздатність погіршується – це ситуація, яка «ймовірно, є нежиттєздатною в довгостроковій перспективі».

30 червня в британській розвідці заявили, що здатність українських сил продовжувати бої, які сповільнюють противника, а потім уникати оточення шляхом впорядкованого відходу, залишатиметься ключовим фактором для результату військової кампанії на Донбасі.

На Донбасі нині триває активний наступ військ РФ на Лисичанськ. За інформацією голови луганської ОВА Сергія Гайдая, Лисичанськ – останній форпост Луганщини. Тривають бої навколо міста з різних боків.