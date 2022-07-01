Через втрати особового складу в Східному військовому окрузі РФ триває «активна призовна кампанія» – Генштаб

Генеральний штаб Збройних сил України оприлюднив вечірнє зведення щодо ситуації на фронті 1 липня. Зокрема, за даними командування, Росія намагається поповнити втрати в особовому складі:

«У зв’язку зі значними втратами особового складу військових частин зі складу Східного військового округу РФ, на його території проводиться активна призовна кампанія. Зокрема, розгорнуто пункт призову мобілізаційного резерву у місті Владивосток та у Сергєєвці, пункті постійної дислокації 127-ї мотострілецької дивізії 5-ї загальновійськової армії».

Генштаб також фіксує обстріли та авіаційні удари по цивільних та військових об’єктах на кількох напрямках.

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«Ворожу спробу розвідки боєм у напрямку Лисичанського желатинового заводу українські воїни успішно та грамотно відбили. Окупанти відійшли», – повідомляє командування.

Генштаб звітує про знищення російського безпілотника «Форпост» на Миколаївщині. Його вартість оцінюють у близько 7 мільйонів доларів.

Крім того, за даними штабу, в Чорному морі наразі перебувають два носії високоточної зброї, готові до ракетних ударів по Україні.

За даними Генштабу, Росія у повномасштабній війні проти України втратила близько 35 750 своїх військових. Москва про свої втрати у війні проти України останнім часом не повідомляє. Перевірити дані про втрати в умовах бойових дій неможливо.