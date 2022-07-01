Росія втратила 35 750 військових у масштабній війні проти України – Генштаб ЗСУ

Росія у повномасштабній війні проти України втратила близько 35 750 своїх військових, повідомив Генеральний штаб ЗСУ вранці 1 липня.

Зокрема, за повідомленням, 150 російських солдатів загинули за останню добу, найбільших втрат загарбники зазнали на Бахмутському напрямку.

Крім того, за даними Генштабу, РФ зазнала таких втрат за час повномасштабного вторгнення:

1577 танків (чотири за останню добу)

3736 бойових броньованих машин (+10)

796 артилерійських систем (+6)

246 РСЗВ

105 засобів ППО (+1)

217 літаків

186 гелікоптерів (+1)

645 БПЛА оперативно-тактичного рівня (+4)

143 крилаті ракети

15 кораблів /катерів (+1)

2610 одиниць автомобільної техніки й автоцистерн (+8)

61 одиницю спеціальної техніки.

9 червня видання The Guardian із посиланням на джерело у високопоставлених колах повідомило, що російська армія з початку масштабного вторгнення в Україну могла втратити близько 20 тисяч військових.

Москва про свої втрати у війні проти України останнім часом не повідомляє. 25 березня лише вдруге від початку масштабного вторгнення російська сторона оприлюднила дані про втрати російських військ, згідно з якими 1 351 російський військовослужбовець загинув, ще 3 825 – зазнали поранень​.

Перевірити дані про втрати в умовах бойових дій неможливо.