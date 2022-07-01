Росія втратила 35 750 військових у масштабній війні проти України – Генштаб ЗСУ

Росія у повномасштабній війні проти України втратила близько 35 750 своїх військових, повідомив Генеральний штаб ЗСУ вранці 1 липня.
Зокрема, за повідомленням, 150 російських солдатів загинули за останню добу, найбільших втрат загарбники зазнали на Бахмутському напрямку.
Крім того, за даними Генштабу, РФ зазнала таких втрат за час повномасштабного вторгнення:
- 1577 танків (чотири за останню добу)
- 3736 бойових броньованих машин (+10)
- 796 артилерійських систем (+6)
- 246 РСЗВ
- 105 засобів ППО (+1)
- 217 літаків
- 186 гелікоптерів (+1)
- 645 БПЛА оперативно-тактичного рівня (+4)
- 143 крилаті ракети
- 15 кораблів /катерів (+1)
- 2610 одиниць автомобільної техніки й автоцистерн (+8)
- 61 одиницю спеціальної техніки.
9 червня видання The Guardian із посиланням на джерело у високопоставлених колах повідомило, що російська армія з початку масштабного вторгнення в Україну могла втратити близько 20 тисяч військових.
Москва про свої втрати у війні проти України останнім часом не повідомляє. 25 березня лише вдруге від початку масштабного вторгнення російська сторона оприлюднила дані про втрати російських військ, згідно з якими 1 351 російський військовослужбовець загинув, ще 3 825 – зазнали поранень.
Перевірити дані про втрати в умовах бойових дій неможливо.
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