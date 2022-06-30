Російське командування бере цифри про свої «успіхи» з голови і не дружить з математикою: розслідування

Російське видання «Проект» проаналізувало всі звіти Міністерства оборони Росії про «успіхи» так званої «спеціальної воєнної операції» на території України. Дослідники дійшли висновку, що багато даних та цифр, які озвучує російське відомство, вигадані. І навіть не збігаються одне з одним: так, одне скупчення українських військ мало б складатися з однієї чверті військової машини та 1,05 солдата, якби цифри Росії були правдою. Радіо Донбас.Реалії розповідає про дані, які вдалося з’ясувати російським журналістам.

На думку видання «Проект», у заявах російського Міноборони, які озвучує його спікер Ігор Конашенков, багато ляпів та неспівпадінь.

Так, у заявах у звітах Конашенкова зустрічаються згадки про захоплення російськими військами населених пунктів (окупація території України у російській риториці звучить як взяття під контроль), які вже начебто були захоплені раніше. Журналісти наводять приклад міста Кремінна у Луганській області, який росіяни «захопили» 2, 7 та 8 березня, а 31 березня, згідно з російським звітом, російські війська вели бій на околицях Кремінної з «підрозділами українських націоналістів». 1 квітня Конашенков звітує про блокування околиць Кремінної, 17 квітня російські війська начебто знищують район концентрації українських військових знову у Кремінній, а 21 квітня РФ знову захопила Кремінну.

Загалом було нараховано більше 20 населених пунктів, про захоплення яких йшлося більше одного разу, а про деякі з них по 3 і більше.

Вражають цифри знищеної техніки та вбитих українських військових, які подають у Міноборони РФ.

Так журналісти звернули увагу на один з брифінгів, де росіяни звітували про кількість знищеної української артилерії. 28 квітня ввечері загальна кількість знищених за весь час танків та РСЗВ виявилася меншою за кількість, озвучену вранці того ж дня.

А бували випадки, коли заявлена кількість знищеної техніки за день не впливала на кількість, знищену за весь час.

Ще менше логіки у співвідношенні заявлених втрат україни до наявної кількості авіації та наземної техніки.

На початку березня Міноборони Росії заявляло про знищення майже всієї бойової авіації України, а через кілька днів, 9 травня, про 90 відсотків знищених аеродромів. Місяць потому йдеться про повне знищення українських повітряних сил. Окрім того, йшлося про знищення 70% всіх запасів техніки, пального, боєприпасів. Але після цього бойові дії тривали.

На сотий день війни російське командування заявило про знищення 198 бойових літаків України. При тому, що спеціалізований ресурс Flightglobal подавав наявними в українських військах 98 бойових літаків, 35 транспортних літаків та 5 спеціалізованих літаків, що у сумі становить 138 - значно менше навіть від кількості знищених за версією Міноборони Росії. А от зі свого боку Росія заявляла про втрату лише 1 (одного!) російського літака ще 24 лютого, після чого ця цифра офіційно у Росії не зростала. Ще у перший день вторгнення було підтверджено кілька фактів збиття російської авіації.

Таке ж відбулось зі знищеними Росією БПЛА «Байрактар». Спочатку Міністерство оборони Росії прозвітувало про знищення «Байрактарів» у кількості більшій, ніж відома їхня наявність в Україні. А потім лунала заява ще й про удар і знищення цілих ангарів, де «Байрактари» зберігаються.

На 30 червня йдеться вже про 224 знищених українських літака та 132 гелікоптери. При цьому, видання The Military Balance на 2021 подавало кількість бойових гелікоптерів на озброєнні України – до 100 одиниць.

Журналісти підбивають і статистику вбитих українських військових, про яких звітує РФ. Так, якщо підсумувати загальну кількість вбитих зі щодених брифінгів, то має йтися не менше, ніж про 40 000. З урахуванням прийнятої статистики війни (співвідношення вбитих і поранених), загальна кількість втрат України має становити близько 160000. Це не менше 80% складу ЗСУ на момент початку вторгнення. У виданні «Проект» задаються питанням, з ким же тоді продовжує воювати Росія.

Але статистика людських втрат України має ще одне неспівпадіння у російських звітах. У Москві заявляють про знищення вже 39 000 «районів скупчення військової техніки та живої сили» в Україні. Але якщо кількість вбитих «націоналістів» розділити на кількість скупчень, то на одне таке «скупчення» припадає 1,05 українського бійця.

(всі цифри подані на 100 день вторгнення)

Очевидно, що в умовах війни даним, що наводять сторони, складно довіряти. Україна не публікує свої втрати, а наводить лише втрати ворога. Зазвичай, міжнародні експерти оцінюють їх дещо нижче, але цей розбіг не такий разючий, як у випадку з заявами російського Міноборони.

Російська сторона востаннє робила заяви про втрати своїх сил ще 25 березня 2022 року. Тоді називала кількість у 1351 військовослужбовця. 3825 були оголошені як поранені. Незалежні розслідування за відкритими джерелами казали, що на середину червня російська армія втратила щонайменше 3800 військових вбитими. Але йдеться тільки про тих, чиї прізвища оголошувалися публічно, у тому числі, у державних ЗМІ.

9 червня The Guardian із посиланням на джерело у високопоставлених колах повідомило, що російська армія з початку масштабного вторгнення в Україну могла втратити близько 20 тисяч військових.

Незрозуміло, як враховує російська сторона кількість загиблих чи поранених, що знаходяться у підконтрольних Росії угрупованнях «ЛДНР» та мобілізованих до них на окупованих територіях.

Українська сторона кількість російських втрат на 30 червня 2022 року подає як 35600 особового складу, більше 1500 танків та 217 літаків.

Про власні втрати серед військових востаннє президент Зеленський заявляв ще всередині квітня 2022 року, тоді йшлося про приблизно 3000 людей. Після цього від українського керівництва лунали заяви про втрати від 60 до 100 людей на день. Звучали вони у період активних боїв за Сєвєродонецьк.

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