ЄСПЛ наказав Росії забезпечити дотримання прав українських військовополонених

Європейський суд з прав людини 1 липня оприлюднив рішення у справі щодо становища українських військових, які потрапили в російський полон, яким наказав забезпечити дотримання їхніх прав.

Рішення ухвалене за позовом дружини одного з українських військових, який, за даними української сторони, перебуває в російському полоні, Ярослава Олійніченка – Карини Олійніченко. Вона навела свідчення, за якими українських полонених піддають тортурам, і попросила суд зобов’язати Росію надати інформацію про місце перебування її чоловіка, забезпечити його безпеку і звільнити його.

Суд виніс проміжне рішення, яким зобов’язав Російську Федерацію «поважати передбачені Конвенцією права пана Олійніченка та надати йому медичну допомогу, якщо вона потрібна». Він також зобов’язав Україну в міру своїх можливостей захистити права Олійніченка.

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Крім того, суд поширив дію цього рішення на всі запити щодо українських військових у російському полоні, щодо безпеки здоров’я та життя яких є побоювання.

ЄСПЛ попросив Росію протягом тижня надати відповідь, чи вона дійсно утримує Олійніченка і, якщо так, у яких умовах. Уряд України також просять надати всю наявну інформацію в рамках тижня.

Президент Росії Володимир Путін у червні підписав ухвалений раніше Державною думою законопроєкт про невиконання рішень Європейського суду з прав людини, винесених після 15 березня 2022 року.