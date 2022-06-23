Україна подала ще один позов проти Росії в ЄСПЛ – Мін’юст

Міністерство юстиції України подало новий позов проти Росії до Європейського суду з прав людини, повідомив міністр юстиції Денис Малюська.

Як заявили у Мін’юсті, в позові Україна обвинувачує російську владу у порушеннях Європейської конвенції з прав людини у зв’язку із незаконним вторгненням на суверенну територію України.

«Продовжуючи розпочату у 2014 році агресію на півдні та сході України, Російська Федерація 24 лютого 2022 року здійснила повномасштабне вторгнення в Україну з єдиною метою – повалення демократично обраного уряду України та подальшим знищенням суверенітету України. Заява України спрямована на якнайшвидше припинення жахливих і масових порушень прав людини, яке здійснює Росія, та подана в інтересах як фізичних, так і юридичних осіб, які постраждали внаслідок загарбницьких дій Росії в Україні», – сказав Малюська.

У міністерстві наголосили, що Росія «вчинила безліч найважчих порушень» Конвенції, зокрема порушення права на життя, заборони катувань, права на свободу і недоторканність, права на повагу до приватного і сімейного життя, права на свободу думки і вираження, свободу зібрань і асоціацій і право на захист власності.

Малюська заявив, що кожного дня по всій території України РФ проводить невибіркове і непропорційне застосування військових сил та засобів проти цивільного населення і майна громадян, порушуючи всі відповідні норми міжнародного права.

«Десятки тисяч людей загинули, поранені, зникли безвісти, сотні тисяч домівок зруйновано або пошкоджено, мільйони осіб стали вимушеними переселенцями, а тисячі компаній втратили своє майно та бізнес. Вказані насильницькі дії проводяться за прямою вказівкою вищого російського керівництва», – заявив міністр.

У Міністерстві юстиції уточнили, що документ, поданий сьогодні Україною, стосується «кричущих порушень» Росією прав людини на початковому етапі повномасштабної війни і описує події від початку російського вторгнення вранці 24 лютого до фактичного виведення її сухопутних військ з околиць Києва та інших міст на півночі 7 квітня 2022 року.

Скарги про порушення з боку Росії протягом наступного періоду будуть направлені до ЄСПЛ в наступних доповненнях до заяви, наголосили у Мін’юсті.

У межах цього позову Україна вимагає, окрім повного виведення російських військ, присудження грошової компенсації потерпілим сторонам. На першому етапі масштабного російського вторгнення збитки становили щонайменше 80 мільярдів доларів, додали у міністерстві.

1 березня Європейський суд з прав людини оприлюднив проміжне рішення за позовом України проти Росії, отриманим 28 лютого.

Позов стосувався «масових порушень прав людини, скоєний російськими військами в ході військової агресії проти суверенної території України».

«Суд вирішив, в інтересах сторін та з дотриманням належних процедур, наказати уряду Росії утриматися від військових атак на цивільних та цивільні об’єкти, в тому числі житлові помешкання, машини рятувальних служб та спеціально захищені цивільні об’єкти, такі як школи та лікарні, аби забезпечити безпеку медичних закладів, персоналу та автомобілів «швидкої» на території, яка зазнає нападу або перебуває під облогою російських військових», – йшлося в повідомленні суду.