Путін підписав закон про невиконання Росією рішень ЄСПЛ, ухвалених після 15 березня

Президент Росії Володимир Путін підписав ухвалений раніше Державною думою законопроєкт про невиконання рішень Європейського суду з прав людини, винесених після 15 березня 2022 року. Документ опублікували на офіційному порталі правової інформації, передає російська служба Радіо Свобода.

Компенсації за рішеннями ЄСПЛ, винесені до 15 березня, Росія виплачуватиме лише в рублях на російські рахунки.

Законопроєкт був схвалений 7 червня. Депутати пояснили рішення виключенням Росії з Ради Європи у березні цього року через вторгнення до України (сама Росія заявила про свій вихід із організації).

Росія вступила до Ради Європи 1996 року. Наприкінці лютого організація призупинила членство РФ через російське вторгнення в Україну, а 15 березня її виключили із Ради Європи. Вона стала першою в історії країною, яку виключили з організації.