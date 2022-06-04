У Росії помер один зі звинувачених у вбивстві Олександра Литвиненка

Один із фігурантів справи про вбивство колишнього співробітника КДБ та ФСБ Олександра Литвиненка Дмитро Ковтун помер у Росії у віці 57 років. Про це повідомило російське державне агентство новин «РИА Новости» з посиланням на депутата Держдуми РФ Андрія Лугового – другого фігуранта справи про отруєння Литвиненка.

Джерело в оточенні Ковтуна повідомило іншому російському держагентству новин ТАСС, що причиною смерті стали наслідки коронавірусної інфекції. За повідомленням, Ковтун помер в одній із московських лікарень.

Колишній співробітник КДБ та ФСБ Олександр Литвиненко, який отримав політичний притулок у Великій Британії та співпрацював із розвідкою, помер у Лондоні в листопаді 2006 року.

За даними британських правоохоронних органів, Литвиненка отруїли радіоактивною речовиною полоній-210, яку йому підмішали у чай під час зустрічі колишній співробітник спецслужб Андрій Луговий і підприємець Дмитро Ковтун.

Ковтун, Луговий і влада Росії заперечували причетність до вбивства Литвиненка.

У заключній доповіді у справі про смерть Литвиненка слідство заявило, що це було вбивство, яке вчинили Андрій Луговий і Дмитро Ковтун, а операцію з усунення Литвиненка було, ймовірно, особисто схвалено директором ФСБ Миколою Патрушевим і президентом Росії Володимиром Путіним.

22 вересня 2021 року Європейський суд із прав людини визнав Росію відповідальною за вбивство Олександра Литвиненка. Причетність російської влади до вбивства суд охарактеризував як prima facie, тобто самоочевидну.

ЄСПЛ зазначив, що російська влада не надала жодних переконливих пояснень, які спростовували б британську версію подій, а також сама не розслідувала вбивство належним чином.