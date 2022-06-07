Росія вирішила не виконувати рішення ЄСПЛ від 15 березня

Державна дума Росії одразу в другому та третьому читаннях ухвалила законопроект, що дозволяє не виконувати рішення Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ), ухвалені після 15 березня 2022 року. Про це повідомила прес-служба Держдуми.



Це рішення пояснюють виключенням Росії із Ради Європи у березні цього року через повномасштабне вторгнення в Україну.

Виплати грошових компенсацій за постановами ЄСПЛ, що набрали чинності до 15 березня, будуть проводитися лише у рублях і лише рахунки в банках.

Росія вступила до Ради Європи 1996 року. Наприкінці лютого організація призупинила членство РФ через російське вторгнення в Україну, а 15 березня її виключили із Ради Європи. Вона стала першою в історії країною, яку виключили з організації.