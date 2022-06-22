Винні у воєнних злочинах росіяни потраплять до в’язниці, як тільки опиняться за межами Росії – єврокомісар

14 країн Європейського союзу долучилися до розслідування воєнних злочинів РФ в Україні, у процесі загалом задіяно від 15 до 20 тисяч фахівців – таку статистику в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода надав єврокомісар із юстиції Дідьє Рейндерс.

«Ми намагаємося зібрати свідчення біженців у всіх державах-членах ЄС, де вони перебувають. І ви знаєте, що ми також маємо намір боротися не лише з воєнними злочинами та злочинами проти людяності чи геноцидом, але й з порушенням прав людини. (…) Свідчення щодо цього збирати складніше, але ми намагаємося надсилати експертів. На даний момент у мене немає даних про те, скільки російських солдатів фігурують у слідчих процесах у країнах-членах ЄС», – сказав єврокомісар.

Він також підкреслив, що об’єднана команда має розслідувати всі злодіяння, скоєні в країні, незалежно від того, військові з якої країни до них причетні. Це важливо зробити, щоби мати довіру незалежного міжнародного правосуддя.

Дідьє Рейндерс також підкреслив, що ніхто з тих, хто скоїв воєнні злочини, не залишиться безкарним. На уточнювальне запитання Радіо Свобода, як бути з російськими солдатами, що навряд чи залишать країну, знаючи про порушені проти них справи, єврокомісар наголосив, що важливо надіслати сигнал про рішучість притягнути до відповідальності всіх винних.

«Я знаю, що це не так просто. Я знаю, що, можливо, деякі люди вважають за краще залишитися в Росії надовго, але вони мають знати, що, якщо вони вчинили якісь злочини, ми продовжимо займатися розслідуванням і судовим процесом. (…) Але стосовно деяких людей, які залишаються в Росії або намагаються залишитися там на довгий час, – це буде складніше, можливо, буде якась координація без їхньої присутності. Але ми продовжимо, і, якщо вони одного разу переїдуть, то потраплять до в’язниці», – наголосив комісар.

Напередодні генеральний прокурор Сполучених Штатів Америки Меррік Ґарланд анонсував створення команди для розслідування воєнних злочинів в Україні.

2 березня Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду (МКС) оголосив про початок розслідування щодо скоєння на території України воєнних злочинів, злочинів проти людяності та геноциду.

Попри численні свідчення, Росія не визнає відповідальність своїх військових у воєнних злочинах.

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