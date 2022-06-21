США створять групу для розслідування воєнних злочинів в Україні

Генеральний прокурор Сполучених Штатів Меррік Ґарланд анонсував створення команди для розслідування воєнних злочинів – про це повідомило Міністерство юстиції США 21 червня, в день візиту Ґарланда до Києва.

За повідомленням, генеральний прокурор анонсував створення Команди з відповідальності за воєнні злочини. Цей підрозділ відповідатиме за централізацію та посилення роботи американського Мін’юсту з розшуку та покарання винних у воєнних злочинах в Україні.

Очікується, що ініціатива об’єднає експертів із порушень прав людини, воєнних та інших злочинів, і дозволить надавати технічну допомогу в розслідуваннях.

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«Команда також відіграватиме невід’ємну роль у поточному розслідуванні Міністерством потенційних воєнних злочинів, які підпадають під юрисдикцію США, таких як вбивства та поранення американських журналістів, які висвітлювали неспровоковану агресію Росії в Україні», – додають у пресслужбі відомства.

Генеральний прокурор призначив радником із притягнення до відповідальності за воєнні злочини Елі Розенбаума – колишнього Директора офісу спеціальних розслідувань. Цей підрозділ відповідав за ідентифікацію, позбавлення громадянства та депортацію винних у злочинах нацистів під час Другої світової війни.

«У своїй ролі Радника з питань відповідальності за воєнні злочини Розенбаум координуватиме зусилля Міністерства юстиції та федерального уряду щодо притягнення до відповідальності винних у воєнних злочинах та інших злочинах в Україні», – заявляє Мін’юст.

Також урядове відомство пообіцяло надати додатковий персонал, який працюватиме з Україною та іншими партнерами для запобігання уникненню Росією санкцій.

Генеральний прокурор Сполучених Штатів Меррік Ґарланд приїхав до України 21 червня.

2 березня Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду (МКС) оголосив про початок розслідування щодо скоєння на території України воєнних злочинів, злочинів проти людяності та геноциду.

Попри численні свідчення, Росія не визнає відповідальність своїх військових у воєнних злочинах.