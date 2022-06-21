«Ви можете розраховувати на Люксембург»: прем’єр-міністр країни відвідав Київ і область

Прем’єр-міністр Люксембургу Ксав’є Беттель відвідав Київ та Київську область 21 червня і зустрівся з президентом Володимиром Зеленським.

У низці твітів Беттель описав свої враження від відвідин деокупованих міст Київщини, де російські війська чинили злочини проти мирних жителів.

«Немає слів, щоб описати неймовірну людську трагедію Бучі. Ви можете розраховувати на те, що Люксембург підтримає національні та міжнародні розслідування цих військових злочинів, а також гарантуватиме виявлення, переслідування та покарання винних у цих звірствах», – заявив Беттель.

Під час зустрічі Володимир Зеленський висловив подяку Беттелю за допомогу Україні з перших днів повномасштабної війни Росії.

«Я дуже вдячний від імені нашого народу, і я скажу детально: 15% свого оборонного бюджету Люксембург виділив нашим захисникам і захисницям», – цитує президента його пресслужба.

За словами Зеленського, він обговорив із Беттелем санкції проти Росії, морську блокаду і пов’язану з нею загрозу дефіциту харчів, а також відновлення України. Президент нагадав, що цю тему планують більш детально розглянути на конференції в швейцарському Лугано в липні, яка також відбудеться за участі Люксембургу.