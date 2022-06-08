Люксембург заморозив російські активи на 4,3 млрд євро

Банки й інші фінансові організації Люксембургу заморозили активи росіян майже на 4,3 мільярда євро на тлі масштабного вторгнення Росії в Україну. Як повідомило Міністерство фінансів країни, зокрема, заморожено депозити та цінні папери понад 90 фізосіб і 1100 компаній, які підпали під дію санкцій.

Країни Заходу запроваджують санкції у відповідь на російську військову агресію проти України. Мінфін РФ у березні заявив, що було заморожено близько 300 мільярдів доларів золотовалютних резервів Центробанку. Євросоюз заморозив активи Центрального банку РФ на суму близько 23 мільярдів євро.

Сьогодні ж стало відомо, що Міністерство фінансів США заборонило громадянам країни купувати боргові зобов’язання та частки компаній, що належать російським юридичним особам. Про це йдеться в повідомленні на сайті відомства.

При цьому громадяни США можуть продовжувати володіти такими цінними паперами, продавати їх іноземцям та сприяти у таких угодах. Крім того, за ними залишається право купувати акції американських пайових фондів, якщо частка російських акцій і облігацій, що містяться в них, не переважає над іншими складовими.

«Згідно з нашою метою позбавити Росію фінансових ресурсів, необхідних їй для продовження жорстокої війни проти України, Міністерство фінансів ясно дало зрозуміти, що особам США заборонено робити нові інвестиції в успіх Росії, у тому числі через покупки на вторинному ринку», – цитує Reuters представника Міністерства фінансів США.

Раніше про блокування російських активів через повномасштабне вторгнення в Україну повідомляли Німеччина, Італія, Нідерланди, Франція.

У березні в Німеччині на рахунках російських юридичних і приватних осіб заблокували близько 96 мільйонів євро. Італійська влада вилучила майно громадян РФ, які живуть у країні і підпали під санкції Євросоюзу, на суму 900 мільйонів євро. Нідерланди заморозили російські активи на 516 мільйонів євро. А Франція заблокувала кошти Центрального банку РФ на 22 мільярди євро, приблизно 150 мільйонів євро – на рахунках приватних осіб, які підпали під санкції.