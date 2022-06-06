США звинувачують російського олігарха Абрамовича в порушенні санкцій

Влада США звинувачує російського бізнесмена Романа Абрамовича в експорті двох літаків без ліцензії, як того вимагають санкції США, запроваджені проти Москви у відповідь на її повномасштабне вторгнення в Україну.

Міністерство торгівлі США повідомило 6 червня, що Абрамович назвав своїх російських дітей бенефіціарами компаній, які володіють двома літаками, – Boeing 787 Dreamliner і Gulfstream G650 ER. Але Абрамович фактично продовжував їх контролювати, повідомили в відомстві.

Міністерство юстиції ухвалило рішення про арешт двох літаків. У судових матеріалах вказано, що вони були доставлені на територію Росії раніше цього року в порушення експортного контролю США.

Ці звинувачення висуваються, коли влада США намагається тиснути на лідерів бізнесу, близьких до президента Росії Володимира Путіна, щоб переконати Москву зупинити війну в Україні.