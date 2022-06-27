Ахметов подав проти Росії позов до ЄСПЛ

Олігарх Рінат Ахметов подав позов проти Росії до Європейського суду з прав людини щодо компенсації «за грубі порушення його прав власності» під час масштабної неспровокованої воєнної агресії РФ проти України, повідомила пресслужба його компанії SCM.

Інтереси бізнесмена у справі представляє міжнародна юридична фірма Covington & Burling LLP.

«Окрім незліченних людських страждань, російське вторгнення призвело до масових руйнувань української інфраструктури. Бомбардування російською артилерією металургійного комбінату «Азовсталь» у Маріуполі з метою знищення останнього оплоту українського опору в цьому місті стали для всього міжнародного співтовариства свідоцтвом неповаги з боку росії до норм міжнародного права і прав людини», – йдеться в повідомленні.

«Як власник «Азовсталі» та багатьох інших промислових підприємств, які стали ціллю російських збройних сил, що вторглися в Україну, пан Ахметов робить усе можливе для притягнення росії до відповідальності за руйнування, які вона сіє на території України», – додали в SCM.

На додаток до цієї скарги Ахметов подав позов про вжиття термінових забезпечувальних заходів, що запобігатимуть «подальшій блокаді, мародерству, перенаправленню потоків і знищенню з боку Росії зернових і сталі, виготовленої підприємствами SCM».

Бізнесмен просить ЄСПЛ «чітко дати Росії зрозуміти», що її дії, які сприяють погіршенню продовольчої кризи, і кроки, що здійснюються з метою завдання подальших збитків української економіки, є недопустимими, йдеться в повідомленні.

Ахметов попросив суд надати справі пріоритетний статус.

«Зло не може залишатися безкарним. Злочини Росії проти України й кожного українця – волаючі. Винні мають понести покарання. Мною – за допомогою найкращих українських і американських юристів – подано скаргу до Європейського суду з прав людини про відшкодування збитків. Цей позов – одна з перших міжнародних юридичних дій проти Росії, мета якої – зупинити злочинну діяльність російського агресора, знищення української економіки й розкрадання українських активів», – заявив Ахметов.

Як повідомили в SCM, за порушення прав власності Ахметов вимагає від РФ відшкодування збитків, і хоча точна сума компенсації ще не може бути визначена через війну, що триває, передбачається, що Росія має виплатити бізнесмену мільярди доларів за порушення його прав людини.

Минулого місяця в інтерв’ю виданню «НВ» олігарх заявив, що через знищення внаслідок бойових дій «Металургійного комбінату імені Ілліча» й заводу «Азовсталь» втрати металургійної групи «Метінвест», що належить Ахметову, можуть сягати 20 мільярдів доларів.

Гірничо-металургійний комплекс, енергетичні та страхові компанії, банк, медіа, транспортний бізнес, сільське господарство, елітна нерухомість – усе це сфери інтересів Ахметова. Головний актив, у якому Ахметов їх сконцентрував, – найбільша фінансово-промислова група України SCM.

Окрім того, Ахметов має футбольний клуб «Шахтар», благодійний фонд свого імені та холдинг «Медіа Група Україна» (до нього, зокрема входять телеканали «Україна» та «Україна24»).

Статки Ахметова у 2021 році оцінили у 7,6 мільярда доларів.