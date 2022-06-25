«На руїнах «Азовсталі». Чи вдасться окупантам відновити роботу заводу?

Що російська влада збирається робити з захопленим металургійним комбінатом «Азовсталь» в окупованому Маріуполі? Яка частина співробітників заводу залишилася в місті? Як керівництво «Азовсталі» планує відновити підприємство після закінчення війни? Це з’ясовував проєкт Радіо Свобода «Новини Приазов’я».

Завод «Азовсталь» у Маріуполі має продовжувати роботу, заявив 22 червня в ефірі телеканалу «Росія 24» віцепрем'єр Росії Марат Хуснуллін . За його словами, російська влада схиляється до думки, що «Азовсталь» зупиняти не потрібно. Хуснуллін пояснив намір перезапустити комбінат необхідністю робочих місць. Також російський віцепрем'єр зазначив, що «відновлення Маріуполя обійдеться Росії досить дорого».

. За його словами, російська влада схиляється до думки, що «Азовсталь» зупиняти не потрібно. Хуснуллін пояснив намір перезапустити комбінат необхідністю робочих місць. Також російський віцепрем'єр зазначив, що «відновлення Маріуполя обійдеться Росії досить дорого». Після виходу інтерв'ю того ж дня у дописі на своєму телеграм-каналі Хуснуллін додав, що російська влада розглядає різні варіанти майбутнього «Азовсталі». За словами російського чиновника, ця зона надалі може продовжити роботу як промисловий парк або місце відпочинку, але, «звичайно, вже не як металургійний комплекс».

Генеральний директор «Азовсталі» Енвер Цкітішвілі в інтерв'ю виданню Delo.ua, яке було опубліковано 14 червня, розповів, що зараз компанія намагається зберегти персонал заводу, веде переговори з кредиторами і замовниками, а також відстежує «вкрадену» росіянами продукцію заводу. За словами гендиректора «Азовсталі», після війни керуюча компанія «Метінвест» українського бізнесмена Ріната Ахметова планує відновити завод, і на сьогодні вже є робоча група, яка працює над проєктом нової «Азовсталі». Енвер Цкітішвілі додав, що «це буде зовсім інший завод, який, можливо, буде розміщений не на тому самому місці, а десь поруч».

«Росія не зможе відновити заводи Маріуполя»

У холдингу «Метінвест», якому належать «ММК імені Ілліча» і завод «Азовсталь», раніше повідомляли, що потужності обох підприємств у Маріуполі зруйновані повністю. Власник холдингу Рінат Ахметов заявив, що готує судові позови до Росії за руйнування заводів у Маріуполі на десять мільярдів доларів.



У коментарі «Новинам Приазов'я» Енвер Цкітішвілі зазначив, що відновити як завод «Азовсталь», так і «Ілліча» Росія не зможе. Підприємства зазнали суттєвих руйнувань, – наголосив гендиректор «Азовсталі».

Ані «Азовсталь», ані «Ілліча» запустити вони не зможуть. Заводи сильно зруйновані, особливо «Азовсталь»

«Вони розказують про ніби відновлення, щоб обманути людей, які залишились у Маріуполі, аби створити блеф, що Росія має намір відновлювати території, які вона захопила. Ані «Азовсталь», ані «Ілліча» запустити вони не зможуть. Заводи сильно зруйновані, особливо «Азовсталь», бо геройський батальйон «Азов» утримував його територію, відволікаючи на себе колосальні ресурси рашистів, аби полегшити фронт України», – сказав Цкітішвілі.

Скільки коштуватиме поновити роботу?

Керівник «Азовсталі» розповів, що лише для демонтажу пошкоджених конструкцій заводу потрібно якнайменше вісім мільярдів доларів. Цкітішвілі зазначив, що відновити роботу комбінату неможливо без відновлення всієї енергетичної інфраструктури, яка зараз теж знищена. До того ж, стверджує керівник підприємства, «Росія не має необхідної документації і фахівців, які змогли б це зробити».

За найменш скромними підрахунками, треба близько 8 мільярдів доларів, щоб демонтувати всі руйнування

«Щоб відновити заводи, необхідно зробити величезну проєктну роботу. На комбінат «Азовсталь», за найменш скромними підрахунками, треба близько 8 мільярдів доларів для того, щоб демонтувати всі руйнування. Після цього створити проєкт, закупити обладнання та побудувати. Навіть Україні, не кажучи вже про рашистів, і не кажучи вже про квазіреспубліки, на це знадобилися б роки. У них немає проєктної документації, немає фахівців, які можуть відновити завод. Вони мають тільки тих фахівців, які сьогодні розкрадають ці заводи», – додав він.

Енвер Цкітішвілі стверджує, що зараз «Росія вивозить із цехів вціліле обладнання та матеріали, які можна переплавити на броню для танків».

За його словами, зараз «вантажівками вивозяться з двох заводів та комбінату «Азовсталь» верстати та вціліле обладнання. Все це їде в бік Новоазовська, до Росії.

Їм потрібна територія, щоб вивезти наші сляби, які можуть використовуватися для створення металургійного переплаву для створення броні для російських танків

«Всі захоплені території вони розкрадали. Їм потрібна територія, щоб вивезти наші сляби, які можуть використовуватися для створення металургійного переплаву для створення броні для російських танків, яких не вистачає. Вони вже пішли зруйнованими цехами, почали знімати з розбитих та погорілих теплотягів частину обладнання та деталей, щоб щось склепати і перевезти до Росії», – повідомив Цкітішвілі

Гендиректор «Азовсталі» також зазначив, що 24 лютого лише на території заводу було до 25 тисяч тонн готової продукції, якою заволоділи російські окупаційні сили. Також кілька десятків тисяч тонн продукції перебувало в порту.



«Частина металу з порту вже була власністю покупця, вона була завантажена на кораблі, що залишилися у порту, їх не випустили. Зараз це все розкрадається, вони знімають на відео, показують у себе на каналах, ну совісті у них немає, здорового глузду немає, мізків теж. Вони вивозять морем до Ростова рулони комбінату «Ілліча», сляби, які у нас були на комбінаті «Азовсталь» – розповів він.

Доля працівників заводу

Енвер Цкітішвілі повідомив, що після закінчення війни компанія «Метінвест» планує побудувати «Азовсталь» з нуля. За його словами, новий завод «має бути сучасним і безпечним для екології».



«Ми вже не будуватимемо радянський завод», – наголосив гендиректор.

Частина працівників меткомбінату досі залишається в окупованому Маріуполі

Директор з персоналу та адміністрації «Азовсталь» Іван Голтвенко розповів «Новинам Приазовʼя», що частина працівників меткомбінату досі залишається в окупованому Маріуполі. Він стверджує, що компанія намагається допомогти їм виїхати на підконтрольну владі України територію і забезпечити працевлаштуванням.

«Частина наших працівників, а саме підприємства комбінату «Азовсталь», «Ілліча», «Метінвест-Промсервіс», ремонтно-механічний завод, на жаль, перебувають в Маріуполі. Групою «Метінвест» була організована гаряча лінія, за якою кожен співробітник може зв'язатися, щоб отримати допомогу», – розповів він.



Робітники можуть працевлаштуватися на діючих підприємствах групи в інших регіонах України, сказав Голтвенко.

Частина працівників була вимушена виїхати за кордон

За його словами, з половиною працівників «Азовсталі» немає зв’язку: «За даними цілодобової гарячої лінії, половина працівників виїхала за місто і перебувають зараз на території України, про половину працівників ми не маємо ніякої інформації. Але ми знаємо, що частина працівників була вимушена виїхати за кордон».



Директор з персоналу та адміністрації меткомбінату «Азовсталь» зазначив, що, за його враженням, «робітники заводу були налаштовані працювати саме на користь України».

Можна примусити виконувати будь-яку роботу, але це підприємство підвищеної небезпеки – виконувати операції можна тільки за умов охорони праці, яку неможливо організувати ресурсами окупантів

Він вважає, що російські окупаційні сили за нинішніх умов у Маріуполі не зможуть організувати ефективне навчання персоналу.



«Металургійне підприємство – це дуже складний процес. На комбінаті «Азовсталь» було 450 різних спеціальностей без урахування розрядів – електромонтери, слюсарі по ремонту обладнання, машиністи, сталевари, оператори станів. Організувати навчання пересічного громадянина в тих умовах неможливо. По-перше, потрібні кваліфіковані кадри, які будуть проводити навчання; по-друге, потрібні програми навчання. Можна примусити виконувати будь-яку роботу, але металургійне підприємство – це підприємство підвищеної небезпеки, і виконувати операції можна тільки за умов охорони праці, яку неможливо організувати тими ресурсами, які є в окупантів», – пояснив Голтвенко.

Хто піде працювати під керівництво окупантів?

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко вважає, що частина жителів міста може погодитися працювати на «Азовсталі», тому що не мають можливості евакуюватися і потребують роботи.

Частина людей пішла б працювати на «Азовсталь» не через те, що вони готові на співпрацю з окупаційною владою, а, тому що у них немає роботи, доходу та можливості евакуюватися з Маріуполя

«Люди залишаються у місті. Частина з них пішла б працювати на «Азовсталь» не через те, що вони готові на співпрацю з окупаційною владою, а тому, що в них немає роботи, доходу та можливості евакуюватися з Маріуполя. По-перше, вони мають якось виживати до того моменту, коли ми повернемо місто. По-друге, треба подивитися на сам «Азовсталь». На словах росіяни постійно щось фантазують. Я чув їхні висловлювання: йдеться про велику кількість людей, які залучені на виробництві, але насправді там залишилася лише випалена земля. Тобто вони спочатку все знищили, а тепер кажуть, що щось треба відновити», – прокоментував Андрющенко.



На його думку, щоб у Маріуполі відновити роботу заводу, «потрібні шалені гроші, шалені інвестиції, фактично – це відбудувати завод наново».



«Тому це лише черговий російський вкид в Маріуполі для створення картинки, нібито життя відновлюється. Так само вони можуть заявляти, що вони колонізують Марс, це десь з точки зору правдивості та реальності – одне й те саме», – вважає Андрющенко.



За його словами, єдине підприємство, яке в Маріуполі можна запустити в роботу, – це порт: «Порт не дуже пошкоджений. Є там певні проблеми, але їх можна вирішити за певний час. Все інше – це просто фантастика».

«Картинка для російських ЗМІ»

Колишній голова Донецької обласної державної адміністрації Сергій Тарута, який свого часу був одним із керівників «Азовсталі», також вважає, що Росія не зможе відновити металургійні комбінати Маріуполя. Політик навів приклади захоплених заводів у Алчевську, Луганської області.



«Це неможливо: вони захопили в гарному стані Алчевськ, в який було проінвестовано чотири мільярди доларів. Вони не можуть дати раду, тому що ці заводи можуть працювати виключно в українському законодавчому полі. Ця продукція йде на експорт, а на експорт ніхто не буде купувати продукцію, яка виробляється на захоплених підприємствах», – нагадав Тарута.

Все це тільки гасла для того, щоб показати, що вони щось відновлюють. Це неможливо

«Що стосується «Азовсталі», він повністю зруйнований. Відносно «Ілліча», вони намагаються одну домену піч запустити, я думаю, що в них це теж не вийде, бо звідки вони будуть отримувати кокс, звідки будуть отримувати вугілля, звідки вони будуть отримувати сировину, флюси та все інше? Тому все це тільки гасла для того, щоб показати, що вони щось відновлюють. Це неможливо», – сказав колишній керівник металургійного підприємства.



Також, за оцінкою Тарути, у Маріуполі зараз немає достатньої кількості працездатного населення, яке могло б долучитися до роботи на заводі.

Там немає кому працювати, нема чиїми силами відновлювати, нема ким будувати новий завод.

«За моєю оцінкою, в Маріуполі залишилося 30-35 тисяч людей, але це все люди старі, в яких немає можливості кудись виїхати. Працівників десь п’ять відсотків. Інші роз'їхалися, тому там немає кому працювати, нема чиїми силами відновлювати, нема ким будувати новий завод. Ми розуміємо, що це неможливо», – зауважив він.



Сергій Тарута вважає, що заяви російської влади стосовно відновлення «Азовсталі» проголошуються не для маріупольців, а для підкріплення пропаганди, яка транслюється для росіян.



«Думаю, ці гасла більш не для маріупольців, а для російського населення, щоб показати нібито місію відновлювати. Вони показують своєму населенню таку картинку: «Азовсталь» та Маріуполь розбомбили українські війська, а вони з великою місією рятують людей і відновлюють ті підприємства, які українська армія розбомбила», – додав Тарута.

«Буферна зона для військових РФ»

Росіяни роблять подібні заяви, щоб дати людям надію, яка під собою немає жодної реальності

Депутат Маріупольської міської ради Максим Бородін вважає, що заяви російської влади спрямовані на те, аби в маріупольців були марні надії на відновлення міста: «У тих, хто залишився в Маріуполі, виникає питання, як жити далі і що робити? Більшість з них зараз працює на прибиранні міста та на розгрібанні завалів, ідентифікації загиблих. Росіяни роблять подібні заяви, щоб дати людям надію, яка під собою немає жодної реальності».



Максим Бородін вважає, що Росія намагатиметься зробити з Маріуполя «буферну зону» для дислокації своїх військових: «Ні про яку відбудову не йдеться, мова йде про захоплення території та використання її для своїх цілей».

«Я викладав відео каналу «Раша тудей», де вони обіцяють зробити багатофункціональний медичний центр, коментує це Міністерство оборони. Але що таке медцентр на 60 ліжок для Маріуполя, де залишилось понад 100 тисяч людей, це смішно виглядає. Половину комплексу буде займати морг. Скоріш за все, це буде військовий госпіталь. Тому виглядає так, що Маріуполь хочуть зробити просто буферною зоною між Росією та Україною, де будуть дислокуватися військові», – вважає депутат.

Я думаю, що саме на «Ілліча» вони сконцентруються, можливо, буде якась тимчасова робота ремонтних цехів. Вони будуть використовувати «Ілліча» для відновлення їхньої окупаційної техніки

Максим Бородін зауважив, що в Маріуполі зруйнований не лише завод «Азовсталь», а й інші підприємства. За словами депутата, неможливо також відновити повноцінне виробництво на металургійному комбінаті імені Ілліча. Але Росія його може використовувати для ремонту військової техніки, наголосив депутат.

«На «Ілліча», за моєю інформацією, теж неможливо відновити повноцінне виробництво металу. Додаткове питання полягає в тому, що Росії український метал на окупованих територіях не дуже потрібен: у них його вистачає, є обмеження по виробництву, є проблема збуту. Я думаю, що саме на «Ілліча» вони сконцентруються, можливо, буде якась тимчасова робота ремонтних цехів. Вони будуть використовувати «Ілліча» для відновлення їхньої окупаційної техніки, щоб продовжувати наступ. Це знову не про повноцінну роботу заводу, а про ту саму буферну зону», – підсумував Бородін.

Плани України на відбудову Маріуполя та промисловості

Маріуполь треба просто будувати, починаючи навіть не з доріг, а банального – водовід, електрика, опалення. Це велика робота, яка займає не менше, ніж два-три роки

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що вже працює група експертів, які розробляють напрямки відбудови як самого міста, так і заводу «Азовсталь» після їхнього повернення під контроль української влади.

За словами Андющенка, «Маріуполь потрібно будувати наново». Він також зазначив, що два-три роки підуть лише на побудову інфраструктурних об’єктів, і потім місто зможе повертатися до життя.



«Всю інфраструктуру треба будувати наново з урахуванням реалій і того, що першочергово буде потрібно містянам. Тут скоріш завод буде підлаштовуватись під новий план міста. Маріуполь треба просто будувати, починаючи навіть не з доріг, а банального – водовід, електрика, опалення. Це велика робота, яка займає не менше, ніж два-три роки. Тільки після цього місто може почати потроху повертатися до нормального життя», – наголосив Андрющенко.

Маріуполь був оточений російськими військами ще в перші кілька діб широкомасштабного вторгнення Росії, яке розпочалося 24 лютого.

Завод «Азовсталь» став останнім оплотом оборони українських військ у Маріуполі після того, як більша частина території міста перейшла під контроль російських військових. 6 червня президент України Володимир Зеленський заявив, що у російському полоні перебувають понад 2500 українських військових з «Азовсталі».