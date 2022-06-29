Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Суспільство

З полону звільнили 144 українських військових, в тому числі 95 захисників «Азовсталі» – ГУР

6 червня президент України Володимир Зеленський заявив, що у російському полоні перебувають понад 2500 українських військових з «Азовсталі»

Відбувся масштабний обмін полоненими, повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони з посиланням на Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Читайте також: «На руїнах «Азовсталі». Чи вдасться окупантам відновити роботу заводу?

«Проведено черговий обмін полоненими, завдяки якому додому повернулись 144 українських захисники. Це найбільший обмін від початку повномасштабного російського вторгнення. Зі 144 звільнених – 95 оборонців «Азовсталі». Серед них – 43 військовослужбовці полку «Азов», – заявляє відомство.

За даними розвідки, серед звільнених:

  • 59 – військові Національної гвардії
  • 30 – Військово-морських сил
  • 28 – Збройних сил України
  • 17 – Державної прикордонної служби України
  • 9 – Сил територіальної оборони
  • 1 – Національної поліції

ГУР уточнює, що найстаршому з повернутих військових 65 років, наймолодшому – 19.

«Більшість звільнених українців мають важкі ушкодження: вогнепальні та осколкові поранення, вибухові травми, опіки, переломи, ампутації кінцівок. Всі вони отримують належну невідкладну медичну та психологічну допомогу», – повідомляє командування.

6 червня президент України Володимир Зеленський заявив, що у російському полоні перебувають понад 2500 українських військових з «Азовсталі».

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG