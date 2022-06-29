З полону звільнили 144 українських військових, в тому числі 95 захисників «Азовсталі» – ГУР

Відбувся масштабний обмін полоненими, повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони з посиланням на Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.
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«Проведено черговий обмін полоненими, завдяки якому додому повернулись 144 українських захисники. Це найбільший обмін від початку повномасштабного російського вторгнення. Зі 144 звільнених – 95 оборонців «Азовсталі». Серед них – 43 військовослужбовці полку «Азов», – заявляє відомство.
За даними розвідки, серед звільнених:
- 59 – військові Національної гвардії
- 30 – Військово-морських сил
- 28 – Збройних сил України
- 17 – Державної прикордонної служби України
- 9 – Сил територіальної оборони
- 1 – Національної поліції
ГУР уточнює, що найстаршому з повернутих військових 65 років, наймолодшому – 19.
«Більшість звільнених українців мають важкі ушкодження: вогнепальні та осколкові поранення, вибухові травми, опіки, переломи, ампутації кінцівок. Всі вони отримують належну невідкладну медичну та психологічну допомогу», – повідомляє командування.
6 червня президент України Володимир Зеленський заявив, що у російському полоні перебувають понад 2500 українських військових з «Азовсталі».
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