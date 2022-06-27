Речник Кремля відреагував на позов Ахметова до ЄСПЛ проти Росії

Росія відреагувала на позов українського олігарха Ріната Ахметова до Європейського суду з прав людини, у якому він вимагає від неї компенсації «за грубі порушення його прав власності» під час масштабної неспровокованої воєнної агресії РФ проти України.

«У цьому випадку ми ж вийшли з відповідних документів із ними (Радою Європи – ред.), тому тут відповідь абсолютно очевидна», – сказав прессекретар російського президента Дмитро Пєсков.

27 червня олігарх Рінат Ахметов заявив, що подав позов проти Росії до Європейського суду з прав людини щодо компенсації «за грубі порушення його прав власності» під час масштабної неспровокованої воєнної агресії РФ проти України.

На додаток до цієї скарги Ахметов подав позов про вжиття термінових забезпечувальних заходів, що запобігатимуть «подальшій блокаді, мародерству, перенаправленню потоків і знищенню з боку Росії зернових і сталі, виготовленої підприємствами SCM».

Бізнесмен просить ЄСПЛ «чітко дати Росії зрозуміти», що її дії, які сприяють погіршенню продовольчої кризи, і кроки, що здійснюються з метою завдання подальших збитків української економіки, є недопустимими, йдеться в повідомленні.

Ахметов попросив суд надати справі пріоритетний статус.

Як повідомили в SCM, за порушення прав власності Ахметов вимагає від РФ відшкодування збитків, і хоча точна сума компенсації ще не може бути визначена через війну, що триває, передбачається, що Росія має виплатити бізнесмену мільярди доларів за порушення його прав людини.

Минулого місяця в інтерв’ю виданню «НВ» олігарх заявив, що через знищення внаслідок бойових дій «Металургійного комбінату імені Ілліча» й заводу «Азовсталь» втрати металургійної групи «Метінвест», що належить Ахметову, можуть сягати 20 мільярдів доларів.